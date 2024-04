Ufficiale la nuova Alfa Romeo Milano, ibrida ed elettrica da 29.900 euro al lancio

La grande attesa è finalmente terminata: Alfa Romeo ha svelato ufficialmente la sua nuova Milano, un B-SUV inedito per il Biscione che punta a una clientela che fa della città (ma non solo) il suo habitat naturale.

B-SUV significa fondamentalmente “SUV compatto di Segmento B”, le dimensioni dell’auto - infatti - non superano i 4,17 metri di lunghezza, 1,78 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza. A livello di design, il frontale dell’auto risulta davvero “muscoloso” e possente (come confermato dalle foto leak di Alfa Romeo Milano, pubblicate nelle scorse ore), con firme luminose a LED distintive e uno scudetto ridisegnato che segna definitivamente il passaggio di consegne a una nuova era. Alfa Romeo Milano è di fatto la prima auto 100% elettrica del Biscione, disponibile con batteria da 54 kWh e in due livelli di potenza e di trazione.

La FWD elettrica offre 156 CV di potenza, mentre la Q4 “Veloce” arriva a 240 CV. L’autonomia promessa è di 410 km, mentre in ricarica abbiamo un 10-80% in meno di 30 minuti. Nella sua variante elettrica, la vettura offre anche un piccolo “frunk”, un cassetto frontale al di sotto del cofano nel quale conservare il cavo di ricarica di Tipo 2. Il bagagliaio offre invece 400 litri di spazio, nonostante la “coda tronca” che conferisce alla vettura un aspetto fiero e accattivante - quasi da SUV Coupé.

Alfa Romeo Milano è anche ibrida a 48 V, dotata di motore a 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione per la massima affidabilità. La batteria da 48 V supporta un motore elettrico da 21 kW che aiuta nelle ripartenze e nel veleggio, quest’ultimo integrato nel cambio a doppia frizione a 6 rapporti. Grazie a questo sistema, Alfa Romeo promette una marcia elettrica per il 50% del tempo in città. All’interno abbiamo un sistema multimediale rinnovato chiamato Alfa Connect Services con ChatGPT incluso che risponde ai nostri comandi dopo il richiamo “Hey Alfa”. A bordo troviamo i servizi My Navigation e My Remote, oltre a E-Control che permette di gestire in remoto l’avvio e lo stop dell’auto, la ricarica programmata, la climatizzazione.

Ma parliamo subito di prezzi: Milano SPECIALE Elettrica sarà la versione di lancio disponibile a 39.500 euro, mentre Milano SPECIALE Ibrida parte da 29.900 euro. Alfa Romeo mette a disposizione anche diverse soluzioni di leasing a partire da 200 euro al mese in entrambe le versioni.

Su MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatt è uno dei più venduti di oggi.