È arrivato il grande aggiornamento Tesla di Natale 2022: Apple Music, Steam e tanto altro

Se i bimbi aspettano il Natale per i regali, i dolciumi e l'atmosfera festosa, gli utenti Tesla non vedono l'ora che sia dicembre per il grande update software delle vacanze natalizie. Oggi anno Elon Musk si trasforma in ideale Babbo Natale e porta non poche novità a bordo dei suoi veicoli. Scopriamo quelle del 2022.

Parliamo dell'aggiornamento 2022.44.25.1, arrivato su molte Tesla italiane già nelle ultime ore del 14 dicembre. L'update riguarda tutti e quattro i modelli venduti da Tesla, ovvero Model 3, Model Y, Model S e Model X, anche se alcune funzioni sono disponibili solo sulle ultime due. Iniziamo con Apple Music, che guadagna finalmente un'app nativa (l'avevamo già annunciato nell'articolo Tesla sta lavorando all'app di Apple Music), abbiamo poi la possibilità di attivare la telecamera interiore durante il Dog Mode e di regolare la velocità della ventola quando il climatizzatore è impostato su Auto. Come abbiamo anticipato giorni fa, ora è possibile effettuare videocall su Zoom direttamente dallo schermo centrale della Tesla, mentre le chiamate via bluetooth andranno confermate prima di essere trasferite sull'audio della vettura. Tesla ha anche migliorato la User Interface del suo software di bordo.

Su Model 3 e Model Y inoltre i controlli multimediali sono stati avvicinati al conducente, inoltre la freccia direzionale si disattiva in automatico quando si effettua un cambio di direzione o si esce da una biforcazione. Solo su Model Y invece sono arrivate nuove opzioni per il Track Mode. Su Model S e X 2021 e 2022 è arrivata l'app di Steam per giocare a migliaia di titoli assieme al supporto ai controller di gioco in Modalità Arcade, inoltre chi siede davanti potrà controllare lo schermo posteriore. Tutte le novità sono riassunte in un post di Not a Tesla app.