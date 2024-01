UE vs auto elettriche cinesi: Tesla e BMW salve, BYD, Geely e SAIC nel mirino

A quanto pare l'Unione Europea ha dato il via a delle indagini ufficiali volte a scoprire se le aziende automobilistiche cinesi siano veramente avvantaggiate, rispetto a quelle occidentali, nella produzione di auto elettriche. Si tratta di un nuovo scontro nel settore automotive.

Dunque, l'ispezione sarebbe già partita nello scorso mese di ottobre 2023, generando l'ira di Xi Jinping (e non solo), e dovrebbe durare per più di un anno. L'obiettivo di tale missione sarebbe quello di accertare se veramente i grandi Gruppi automobilistici cinesi siano avvantaggiati da sussidi statali, che permetterebbero di vendere i propri prodotti sul mercato a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quanto permesso ai loro competitor europei e statunitensi.

Una sorta di "concorrenza sleale" a quanto pare, ed è proprio per questa ragione che gli investigatori europei si occuperanno in modo esclusivo di aziende cinesi, al pari di BYD, Geely e SAIC Motor Group. Salvi invece i gruppi occidentali che operano in Cina, come Renault, Tesla e BMW; quest'ultimo, però, non sarebbe contento di quanto deciso dall'UE.

L'indagine, e forse non è solo una casualità, sarebbe cominciata nel pieno successo di BYD (BYD, ecco la nuova Yangwang da più di 1.000 cavalli che sfida la BMW i5), e soprattutto dopo che le esportazioni di quattro ruote cinesi sono cresciute a tal punto da superare il Giappone. Dei risultati mai registrati prima, figli anche del grandissimo export cinese in Russia nel corso del 2023, basti pensare che al momento il parco auto russo è formato per il 53% da auto cinesi (dati di Avutostat), e che, secondo Canalys, l’export cinese dal 2020 al 2025 passerà da 1 a 7,9 milioni di vetture.

Inoltre, l'indagine è partita solamente dopo che alcuni brand cinesi hanno dichiarato di voler mettere radici nel vecchio continente (BYD nel cuore del 'nemico': ufficiale la creazione di una fabbrica in Europa, ecco dove). Comunque sia, già lo scorso anno Carlo Tavares, amministratore delegato di Stellantis, aveva espresso delle serie preoccupazioni riguardo il vantaggio cinese, domandandosi il motivo di tali differenze: per esempio, l'MG 4 di MG viene venduta a un prezzo inferiore del 20% rispetto ai modelli equivalenti fabbricati in Europa (dati di Carscoop).