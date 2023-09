Ue vs auto elettriche cinesi, la replica di Pechino: 'E' solo protezionismo'

Si accende lo scontro tra Cina e Unione Europea nell'ambito della guerra lanciata alle auto elettriche cinesi per via dei cospicui sussidi che il governo di Pechino stanzierebbe per i produttori di auto.

Prima di essere fraintesi, è doveroso fare una piccola precisazione: quello che la l'Unione Europea sta facendo non è volto a limitare la concorrenza, bensì di rispondere ad una strategia di Pechino (che ha usato più volte in altri mercati). Il grandissimo disavanzo della Cina viene usato per costruire infrastrutture, se prima tali investimenti riguardavano il mercato interno cinese (e fin qui tutto okay), da qualche anno a questa parte Pechino sta cercando di acquisire quote di mercato attraverso finanziamenti alle proprie aziende.

Non c'è niente di male apparentemente, peccato che questi finanziamenti non siano mirati al miglioramento e al progresso tecnologico, bensì ad abbassare il più possibile i prezzi, e di fatto andando a sussidiare direttamente il fatturato di queste aziende.

Lo abbiamo visto in diverse altre occasioni, ad esempio con le aziende produttrici di pannelli fotovoltaici: lo scopo principalmente è spazzare via la concorrenza occidentale favorendo un'egemonia di mercato delle aziende cinesi (che ricordiamo, sono private fino a un certo punto). Vista così, ciò che abbiamo di fronte non è concorrenza, bensì il tentativo di creare un monopolio in alcuni settori che avrebbero poi il diretto controllo del governo cinese.

Pechino ovviamente si sta difendendo nella maniera più classica possibile, ovvero accusando Bruxelles di protezionismo nei confronti delle aziende europee col tentativo di ribaltare l'accusa. Vedremo a cosa porteranno le indagini della commissione, intanto l'Europa ha stanziato 227 milioni all'Italia per accelerare la diffusione delle colonnine di ricarica in tutto il paese.