L'Ue ci ripensa sullo stop di auto a benzina e diesel dal 2035? Qualcosa si muove...

L'Unione Europea ha bandito i motori endotermici dal prossimo 2035. Fra 12 anni non si potranno più produrre auto con i carburanti tradizionali, leggasi benzina e diesel, lasciando spazio alle auto a impatto zero. La decisione potrebbe però non essere definitiva, come fatto chiaramente capire dal ministro dell'ambiente.

Gilberto Pichetto Fratin, in occasione del recente congresso di Legacoop Piemonte, ha infatti lasciato intravedere un futuro differente per i motori endotermici, con la possibilità di una continuità oltre il 2035 grazie ai nuovi carburanti. “Ora qualcuno ammette – sono le parole dell'esponente del governo Meloni - che possano rimanere i motori endotermici con carburante sintetico, quando ne parlai alla Unione Europea ricevetti il no secco”.

Quindi ha aggiunto e spiegato: “In due anni le cose sono un po' cambiate. La data del 2035 è stata una scelta meno razionale di quella che si sarebbe dovuto fare, come succede oggi per le case green". E ancora: "Anche le case automobilistiche oggi dicono che può rimanere l'endotermico con il biometano e, più avanti, con l'idrogeno. La parte maggiore dei veicoli dovrà essere elettrica, ma non bisogna dimenticare la compatibilità economica e sociale. Tutto va graduato, dobbiamo accompagnare il cambiamento", ha concluso il ministro Pichetto Fratin ricordando quali sono i numeri del settore auto in Italia con ben 280mila occupati e 250mila artigiani dell'indotto "il più poderoso settore manifatturiero del Paese".

La questione della fine dell'endotermico per il 2035 torna quindi nuovamente d'attualità anche perchè più case automobilistiche hanno storto il naso di fronte alla deadline e in particolare alla decisione di concentrarsi quasi esclusivamente sulle auto elettriche. Honda, ad esempio, sta investendo massicciamente nell'idrogeno, mentre Toyota ha spiegato perchè sia sbagliato puntare tutto sull'elettrico in maniera molto dettagliata e proponendo valide alternative. La sensazione è che da qui al 2035 l'argomento continuerà ad essere di stretta attualità: alla fine la data verrà posticipata?