UE pronta a limitare i neopatenti: vietata la guida notturna e massimo a 90 km/h

Dopo l'introduzione ufficiale del nuovo codice della strada da parte del governo italiano, gli automobilisti potrebbero essere colpiti da misure ancora più severe, ed in particolare i neo patentati e i più giovani.

Come riferito dal quotidiano austriaco Krone, l'Unione Europea starebbe vagliando alcune misure con l'obiettivo di ridurre a zero il numero di morti sulle strade entro il 2050, un traguardo ambizioso ma che l'Ue è convinta di poter raggiungere.

La commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha così discusso nella giornata di martedì 19 settembre un emendamento alla legge sulla circolazione stradale che potrebbe portare ad una revisione della Direttiva Patente 2006/126/CE, targata dicembre 2006.

La prima cosa da dire è che la legge non è ancora stata approvata ma nel caso in cui dovesse passare a quel punto tutti gli Stati dell'Unione Europea saranno vincolati a tali norme e dovranno attuarle.

La politica francese dei Verdi, Karima Delli, ha proposto il limite di velocità per i nuovi guidatori, precisamente una velocità massima di 90 km/h per i neo patentati, di conseguenza una riduzione di velocità di ben 40 km/h rispetto al massimo consentito in autostrada, che obbligherebbe gli stessi conducenti a viaggiare sempre, o quasi, in prima corsia nelle strade a scorrimento veloce.

Inoltre, secondo la stessa europarlamentare, sarebbe necessario un secondo esame di guida dopo un periodo di prova di modo da confermare che l'automobilista abbia imparato a guidare. Altro punto che sicuramente farà discutere riguarda invece il limite di guida notturna per i neopatentati.

Qualcosa di simile era stato proposto dall'esponente del PD, Rosato: “Hai meno di 21 anni? Vai in auto da solo”, ma in questo caso si tratterebbe di un divieto di guida notturna totale.

"Gli Stati membri – si legge sulla bozza - possono stabilire norme speciali per i conducenti alle prime armi per limitare la guida notturna da mezzanotte alle 6 del mattino”. Altri limiti sarebbero previsti anche per gli anziani: dai 60 anni in su patente da rinnovare ogni 7 anni, che diventano 5 per gli over 70 e due per gli over 80.

Controverso anche il punto che riguarda una limitazione di peso alle auto guidabili con la patente B, per un massimo di 1.800 kg (ora è di 3.500). Per le auto più grandi verrebbe invece introdotta una patente di classe B+, che si potrebbe conseguire però solo dai 21 anni in su.

L'obiettivo è quindi quello di non far guidare auto veloci e pesanti ai neo patentati, oltre che non utilizzare l'auto di notte, dove si concentrano maggiormente le famose “stragi del sabato sera”. Ribadiamo che si tratta di una proposta di legge, spetterà al Parlamento Europeo accoglierla, modificarla o bocciarla in toto.