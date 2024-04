'L'Ue non è pronta per il ban termico del 2035'. Tutti i dati che certificano il 'flop'

Nel 2035 l'Ue dirà addio ai motori termici lasciando spazio alle auto elettriche, ma secondo il commissario dell'Unione Europa Thierry Breton, alla direzione Mercato interno e industria, siamo in gran ritardo in vista dell'obiettivo.

Senza troppi giri di parole Breton si dice convinto che l'Ue dovrebbe apportare “gli aggiustamenti necessari per raggiungere i nostri obiettivi del 2035” sul Green Deal e veicoli elettrici. E ancora: “Il Green Deal non sarà raggiunto con la bacchetta magica o con un ordine esecutivo di Bruxelles”.

A corredo di tali parole i funzionari della DG GROW hanno preparato un documento che avverte appunto sui ritardi dell'Europa nei confronti della diffusione dei veicoli a zero emissioni e della disponibilità di stazioni di ricarica.

A complicare ulteriormente la situazione sono i produttori cinesi, che stanno diffondendosi sempre di più in Europa. “I veicoli elettrici Made in China stanno aumentando in modo esponenziale”, avverte il documento. "Non possiamo misurare il successo verso la mobilità a zero emissioni solo in base al numero di auto elettriche vendute, è preoccupante che un'auto elettrica su cinque venduta nell'UE lo scorso anno sia stata prodotta in Cina", ha spiegato Breton a Playbook, aggiungendo come sia altrettanto preoccupante che la maggior parte delle stazioni di ricarica sia concentrata in soli 3 Paesi dell'Unione Europea.

Che dire poi delle batterie e anche in questo è il gigante asiatico a farla da padrona. Basti pensare che la cinese Li Mega ha stracciato ogni record di ricarica, e nel contempo sono le auto cinesi che si stanno affacciando sul mercato quelle con la maggior autonomia. “Anche se abbiamo fatto buoni progressi nella produzione di batterie, non stiamo andando così velocemente come necessario”, ha proseguito Breton.

“Non ci sarà mobilità a emissioni zero” senza miglioramenti da questo punto di vista. Nel 2023 in Ue sono state vendute circa 1,5 milioni di auto elettriche con un aumento di 400mila unità su base annua ma non a ritmo sufficiente da raggiungere il target previsto per il 2035, ovvero, 10 milioni di auto elettriche nuove vendute.

In merito alle stazioni di ricarica, invece, in Ue ve ne sono 600mila e circa il 61 per cento in Germania, Francia e Olanda: entro il 2035 ne servono altre 3 milioni per soddisfare la domanda. Infine il nodo lavoratori, dove si registra la carenza di operai specializzati che sappiano mettere mano ai motori elettrici. Tutte questioni che riaprono il dibattito in vista delle nuove elezioni europee e del 2026, quando le carte in gioco potrebbero essere rimescolate.

