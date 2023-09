L'Ue mette nel mirino anche Tesla e Volvo: 'Hanno usufruito di sussidi dalla Cina?'

Nello scontro diplomatico tra Unione Europea e Cina, in merito a meccanismi di concorrenza sleale per presunti finanziamenti pubblici di Pechino volti a manipolare il mercato, sarebbero nel mirino anche Tesla e Volvo (quest'ultima è di proprietà cinese). L'obiettivo è di estendere l'entità delle indagini non solo ai marchi prettamente orientali.

L'indagine verte su quei sussidi sussidi governativi volti a ridurre i costi di produzione (e non per fare investimenti sui territori e per incentivare l'innovazione tecnologica. Il commissario per il commercio europeo, Valdis Dombrovkis, suggerisce che dovrebbero essere esaminate anche le implicazioni dei sussidi cinesi per Tesla e, in generale, anche altri produttori non cinesi, ma che operano in Cina. Secondo Dombrovkis, l'UE è aperto ai produttori cinesi ma insiste sulla necessità di una concorrenza leale e non su manipolazione dei prezzi.

Secondo alcune indiscrezioni non confermate sembrerebbe che Tesla abbia beneficiato dei sussidi cinesi, poiché ha iniziato a esportare automobili dalla sua fabbrica di Shanghai (ad esempio, la nuova Model 3 che è pronta per essere consegnata). Tuttavia, ulteriori dettagli devono essere confermati dall'indagine in corso.

Ricordiamo che la gigafactory di Shangai (e per esteso l'intero hub Tesla in Cina) è attualmente il più grande ed efficiente del mondo, con un ritmo di produzione che si attesta a una unità prodotta ogni 40 secondi. A titolo di paragone, la Gigafactory californiana di Freemont (dove viene prodotto il Cybertruck) ha un ritmo del 30% più lento, con un'auto prodotta ogni minuto.