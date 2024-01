L'UE potrebbe limitare i SUV: sono sempre più larghi, crescono di 1 cm ogni 2 anni

Negli ultimi 10 anni SUV e crossover hanno conquistato il cuore degli utenti europei, poiché considerate auto comode e versatili. Questo trend però ha portato verso una deriva ora preoccupante: le auto sono cresciute talmente tanto in lunghezza e larghezza che ora non entrano in molti parcheggi europei - e non solo.

Il mercato automotive ama sempre di più SUV e crossover, sono vetture che non conoscono crisi in tutta Europa, tuttavia su questo fronte i produttori si sono un po’ lasciati prendere la mano (con l’UE che non ha messo alcun paletto per arginare il problema). Queste vetture stanno crescendo sempre più sul fronte dimensionale e per le città europee è un grosso problema. Negli Stati Uniti è un dettaglio di poco conto, anzi, in tutto il Nord America le auto di grandi dimensioni hanno sempre rappresentato un must assoluto, tanto che Elon Musk è stato in grado di lanciare un pick-up elettrico da ben 5,68 metri di lunghezza e largo fino a 2,40 metri (il Cybertruck sarà il primo passo falso di Elon Musk in Tesla?).

Quello del Cybertruck è un falso problema nel nostro continente, visto che non verrà commercializzato, almeno non ora e in questa forma. Anche tutti gli altri SUV e crossover del mercato stanno però crescendo in dimensioni: secondo un recente studio, i SUV europei crescono in larghezza di 1 centimetro ogni due anni, un fenomeno che rende sempre più difficile il loro utilizzo in strada - soprattutto quando si tratta di trovare parcheggio. Gli esperti avvertono: questo trend potrebbe continuare ancora, con evidenti criticità anche sul fronte della sicurezza, poiché pedoni e ciclisti avranno sempre meno spazio in corsia. Ma cosa dice la legge? Perché qualcuno sta incolpando l’UE?

Attualmente, nel 2024, l’Unione Europea permette a tutti veicoli di raggiungere i 2,55 metri di larghezza (255 cm), una legge emanata negli anni Novanta per limitare le dimensioni di bus e camion. Probabilmente all’epoca nessuno ha pensato che questo cavillo avrebbe permesso ai produttori di aumentare le dimensioni dei loro SUV - che ormai non entrano in molti parcheggi pubblici. Secondo un nuovo studio della T&E, Transport & Environment, la larghezza media delle nuove auto in UE ha superato i 180 cm a causa di una crescita annuale di 0,5 cm a partire dal 2001.

Secondo James Nix della T&E, le auto “stanno diventando larghe come bus e camion”. Per questo motivo la grandezza di SUV e crossover finirà sui tavoli del Parlamento Europeo già all’inizio del 2024; nel frattempo Parigi vuole far pagare il parcheggio dei SUV 18 euro l’ora, una mossa per scoraggiare l’uso di veicoli ingombranti in ambito urbano. Per SUV e crossover potrebbero dunque arrivare regole stringenti, restiamo in attesa di capire cosa intenderà fare l’UE.