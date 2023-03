Ue, e-fuel non sono la via: '3 volte più inquinanti del diesel e mancano le materie prime'

L'Ue apre agli e-fuel come alternativa alle auto elettriche dopo il 2035. Una decisione non ancora ufficiale ma che stando all'agenzia Reuters dovrebbe essere presa da Bruxelles anche a fronte delle continue “spinte” da parte della Germania.

Gli e-fuel sono dei carburanti sintetici che hanno ovviamente un impatto ambientale molto più basso rispetto a diesel e benzina, ma secondo gli attivisti di Transport & Environment (T&E), un'organizzazione di Bruxelles, la situazione non sarebbe poi così semplice.

Attraverso un'analisi pubblicata recentemente, il cui link lo trovate in fondo a questa pagina, si è deciso di comparare le emissioni di un intero ciclo di vita di un'auto elettrica con quello di un motore termico alimentato ad e-fuel, di fatto gli unici due modelli di vetture che verranno venduti nuovi dal 2035 in avanti se venisse accolta dall'Ue la deroga.

Ebbene, stando a T&E, i motori alimentati da carburanti sintetici genererebbero maggiori emissioni rispetto a quelli elettrici, e nel contempo anche rispetto ai diesel. A riguardo l'organizzazione belga ha bocciato in particolare i biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere coltivate su terreni fertili, scrivendo: "Oltre a creare tensione sul mercato, entrando in competizione con le colture per uso alimentare i biocarburanti tradizionali possono rilasciare un quantitativo di gas serra fino a tre volte superiore nel confronto con il diesel fossile".

E ancora: “Questi carburanti non conseguono un obiettivo zero-emissioni e scontano la limitata disponibilità di quantitativi sostenibili delle materie prime da cui dipendono". Tra l'altro sorgerebbe anche un secondo problema, la disponibilità limitata di materie prime per realizzare gli e-fuel: “Attualmente l'uso in purezza di biocarburanti avanzati o da rifiuti e residui consentirebbe di alimentare appena il 5% del parco circolante italiano, ovvero 1,9 milioni di auto".

Eloquente infine il dato sulle emissioni: “Durante il ciclo di vita i bio carburanti generano il 53% di emissioni in più rispetto ai mezzi elettrici al 2030, anno in cui, secondo i dati dell'industria della raffinazione, gli e-fuel saranno disponibili presso i distributori, arrivando però a rappresentare appena lo 0,4% dell’offerta".

Molti sono i produttori che non sembrano propensi agli e-fuel fra cui Volkswagen che ha parlato di discussione inutile e di tecnologia vecchia.