UE conferma stop a nuovi motori termici dal 2035: apertura verso carburanti ecologici

Lo scorso 8 giugno l'Unione Europea ha pre-approvato lo stop definitivo alle vendite di nuove auto a benzina, diesel e GPL a partire dal 2035, i contrari però hanno avuto la loro ultima occasione per controbattere. Il Consiglio dei Ministri UE dell'Ambiente ha però confermato le misure Fit for 55 nella notte fra il 28 e il 29 giugno.

Cinque Paesi erano intenti a chiedere lo spostamento dello stop al 2040 e fra questi c'era anche l'Italia - assieme a Portogallo, Slovacchia, Bulgaria e Romania. Inoltre anche parte del Governo tedesco si era detto contrario alla totale estromissione dei motori termici, in particolare il Ministro delle Finanze tedesco aveva proferito a favore dello sviluppo dei motori termici anche oltre il 2035.

L'UE ha però confermato che l'obiettivo resta il -100% di emissioni di CO2 in merito ai veicoli, anche se resta uno spiraglio aperto per i combustibili ecologici. Sulla carta il provvedimento prevede solo la vendita di nuovi veicoli a batteria e a idrogeno, esistono però dei carburanti sintetici che effettivamente possono abbattere le emissioni sui classici motori termici e potrebbero essere aggiunti nel 2026 (carburanti di cui parlavamo già nel 2020: i carburanti sintetici salveranno le auto termiche?).

"A oggi le auto ibride non possono concorrere al raggiungimento dell'obbiettivo, se i costruttori però pensano di poter raggiungere la neutralità con i carburanti ecologici possiamo rivedere le nostre valutazioni nel 2026" ha detto il vicepresidente della Commissione UE Frans Timmermans. Nel 2026 infatti ci sarà una grande revisione per capire i progressi compiuti per il raggiungimento degli obiettivi, allora si valuterà se salvare i carburanti a bassissime emissioni. Per ora però i motori termici sono tecnicamente spacciati, dal 2035 la strada sarà soltanto elettrica. Tra l'altro per alcuni produttori lo stop ai motori termici avverrà anche prima: diversi grandi marchi diventeranno 100% elettrici dal 2030, Jaguar sarà elettrica addirittura dal 2025.