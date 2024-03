Ue, arrivano i 'mega tir', più grandi e più pesanti: ecco come saranno

A breve potremo vedere sulle strade dell'Unione Europea, Italia compresa, dei Mega Tir. Si tratta di camion sul modello di quelli americani, decisamente mastodontici, e sugli stessi sta lavorando la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo.

Obiettivo, aumentare le dimensioni e il peso dei camion, così come degli autobus, di modo da ridurne i loro viaggi e quindi le emissioni inquinanti. Il senso è: più grandi sono i tir, più merce trasportano, e meno viaggi hanno bisogno, e lo stesso concetto vale per gli autobus.

Nel 2023 in Italia c'è stato il record di circolazione di tir, ma tali numeri potrebbero ridursi drasticamente se appunto l'Ue approvasse la nuova norma sui “Mega Tir”. Il provvedimento, come spiega il Corriere della Sera, dovrà essere approvato questa settimana in plenaria, dopo di che passerà al Consiglio e alla Commissione.

In ogni caso la sua approvazione non sembra così utopica visto che il piano dei tir più grandi rientra nel Green Deal e nel pacchetto di misure del Fit for 55. Stando a quanto fatto sapere dall'Unione Europea, i camion e gli autobus rappresentano un bel problema per l'ambiente visto che sono responsabili di ben il 28 per cento delle emissioni di gas serra e del 34 per cento invece di quelle di ossidi di azoto.

Con la nuova norma si cercherebbe di favorire l'introduzione dei camion a batteria, come ad esempio il Tesla Semi, già ribattezzato la Red Bull delle motrici, permettendo la costruzione di mezzi con autonomia sempre maggiore o eventualmente, se ad idrogeno, con capacità maggiori.

Ovviamente c'è un po' di preoccupazione in Italia tenendo conto che la nostra nazione è caratterizzata da strade piuttosto strette, alcune delle quali di vecchissima data, nulla a che fare ad esempio con le famose highway americane a numerose corsie, dove i “bisonti” della strada possono viaggiare indisturbati.

Bisognerebbe inoltre capire quanto questi Mega Tir cresceranno in dimensioni e in peso, dettagli che sono ovviamente basilari per capire se potranno ancora circolare sulle nostre strade. E' comunque logico pensare che una volta che la norma verrà approvata si farà in modo che tutti gli stati membri siano d'accordo tenendo conto delle proprie infrastrutture: sono attese novità a breve.