UE, arriva la patente digitale che si tiene nello smartphone: si potrà avere dai 17 anni

La Commissione Europea corre verso l'approvazione di nuove regole per quanto riguarda la sicurezza stradale e nel contempo della patente digitale: sarà valida in tutta l'Unione Europea e verrà data dai 17 anni in su. Vediamo tutte le novità.

Le nuove sono state presentate dalla commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, a cominciare appunto da una delle principali, quella dell'introduzione della patente digitale: "Molti di voi probabilmente hanno la patente nel portafogli e siete pronti a mostrarla se venite fermati alla guida. A patto di averla con sé. Tuttavia, una delle direttive adottate segnerà il piccolo pezzo di storia della plastica. Vogliamo che l'Ue passi a una patente di guida digitale che funzioni oltre i confini all'interno dell'Unione europea".

E ancora: "In un futuro non così lontano, la vostra patente di guida sarà sul tuo telefono o su qualsiasi altro dispositivo digitale, anche se potrete richiedere la versione fisica se preferite, soprattutto per le generazioni più giovani. La patente digitale – ha sottolineato - è una questione di convenienza personale, ma la nostra direttiva semplificherà e alleggerirà anche gli oneri amministrativi legati all'elaborazione di una patente fisica".

Nel corso dell'udienza si è parlato anche delle vittime della strada, e a riguardo l'Ue intende introdurre delle norme più rigide: "Le nuove norme – spiega a riguardo l'Esecutivo Ue attraverso apposita nota - miglioreranno la sicurezza per tutti gli utenti della strada e aiuteranno l'Ue a raggiungere la sua Visione Zero: non avere vittime sulle strade dell'Ue entro il 2050". Si tratta di norme che "prepareranno meglio i conducenti ai veicoli a emissioni zero e alla guida sulle strade cittadine, insieme a più biciclette e due ruote, e con molti pedoni in giro”.

La grande novità riguarda il fatto che si potrà iniziare a guidare già da 17 anni: “Consentiranno inoltre ai giovani conducenti di acquisire esperienza attraverso un programma di guida accompagnata: a partire dai 17 anni, i giovani potranno imparare a guidare e ottenere la patente. Chi passa a 17 anni potrà guidare da solo a partire dal compimento del 18esimo anno di età, e lavorare come autista professionista non appena un lavoro specifico lo consentirà. Ciò contribuirà a far fronte all'attuale carenza di conducenti".

Continuano quindi le grandi trasformazioni in Europa in merito ai trasporti, e la principale riguarda senza dubbio lo stop dell'Ue a benzina e diesel dal 2035 in favore degli EV. Ma sapete quanto costa ricaricare un'auto elettrica? L'Italia è il quarto Paese più caro.