UE apre gli e-fuel per non bloccare lo stop di benzina e diesel dal 2035?

Sono ore febbrili a Bruxelles in quanto si sta decidendo il futuro dei motori endotermici, e il ben noto stop di benzina e diesel dal 2035 come ufficializzato dall'Ue. Stando alle indiscrezioni circolanti sembra che i vertici dell'Europa stiano aprendo agli e-fuel.

Come vi avevamo già raccontato negli scorsi giorni, Germania e Italia sarebbero in prima fila contro lo stop degli endotermici, convinte che gli stessi propulsori possano proseguire il loro ciclo di vita anche oltre il 2035 grazie ai carburanti sintetici.

Bruxelles non ha ovviamente ignorato la richiesta dei due Paesi, a cominciare da quella dei tedeschi, che come ben si sa godono di un peso politico importante fra gli Stati Membri. Proprio per questa ragione starebbe pensando di concedere una deroga ponendo nel contempo fine alla controversia sul provvedimento che favorisce la diffusione delle auto elettriche.

Al momento non vi sono comunque certezze a riguardo, ne tanto meno delle date, ma alla luce delle numerose proteste delle ultime settimane da parte dei governi italiano e tedesco, spinti si mormora da Porsche e Ferrari, nulla è da lasciare al caso.

Berlino si dice convinta di poter perseguire la strada della carbon neutrality anche attraverso gli e-fuel e così facendo non sarebbe costretta a rivoluzionare la produzione delle case automobilistiche, comunque già tutte orientate verso l'elettrico.

Il CEO di Porsche, Blume, ha definito «emotivo» il dibattito sui carburanti sintetici, affermando che non esiste nessun contrasto con l'elettrificazione: «Possiamo adattare la politica fiscale per rendere gli e-fuel più economici – ha spiegato nelle scorse ore il massimo rappresentante della casa automobilistica di Stoccarda - la politica dovrebbe sostenere gli investimenti per rendere i prezzi più attraenti. Ne vale la pena – ha concluso - non conosco altra possibilità per decarbonizzare le auto con motore a combustione». Scopriremo nelle prossime ore come evolverà la vicenda.