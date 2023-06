Ora anche l'Ue l'ammette: 'Ban delle termiche dal 2035 a rischio'. Colpa delle batterie

Con il lentissimo avvicinarsi al 2035 sono molti quelli convinti che alla fine la grande rivoluzione non ci sarà. 'Sarà il mercato a far cadere il ban dell'Ue', ha ammesso la leggenda dei motori Fritz Indra.

In Italia, invece, il ministro Pichetto Fratin si dice convinto che lo stop del 2035 non sarà totale, lasciando intendere come sia probabile che si verifichino delle limitazioni ma non un blocco in toto dei motori a propulsione.

Ora ci si è messa anche l'Ue, precisamente la Corte dei Conti, convinta che gli scenari che si potranno verificare da qui a 12 anni sono due: o una caduta del suddetto ban di benzina diesel, oppure, nel caso in cui la legge reggesse, una dipendenza dell'Ue dalla Cina.

A far preoccupare i revisori dell'Unione Europea sono le batterie, che nel Vecchio Continente si producono ancora in quantità molto limitata. Nonostante gli sforzi l'Ue non è in grado di soddisfare la richiesta di produzione di batterie, e con la domanda crescente di auto elettriche la situazione rischia di peggiorare ulteriormente.

Evidenziata in particolare la differenza fra il mercato europeo e quello cinese, con la Cina che al momento produce il 76% del totale delle batterie mondiali. L'Ue sta investendo nel settore dal 2018, ma evidentemente ciò che è stato fatto fino ad ora non basta.

Annemie Turtelboom, membro della Corte responsabile dell’audit sulle batterie, ha spiegato nella giornata di ieri: “Per le batterie, l’UE non deve finire nella stessa posizione di dipendenza in cui si è trovata per il gas naturale; in gioco c’è la sua sovranità economica. Programmando lo stop alla vendita di auto nuove a benzina e diesel per il 2035, l’UE sta puntando molto sulle batterie. Ma potrebbe partire svantaggiata in termini di accesso alle materie prime, interesse degli investitori e costi”.

Si teme quindi che gli Stati Membri vengano messi in una posizione di svantaggio così come avvenuto con i gas naturali e la dipendenza dalla Russia. Come detto in apertura i due scenari peggiori potenziali sono i seguenti nel caso in cui la capacità di batterie dell'industria Ue non dovesse crescere come previsto: posticipare lo stop di veicoli con motori termici, oppure, una forte dipendenza da batterie ed EV non UE a discapito ovviamente della manodopera continentale. In entrambi i casi non delle prospettive rosee.