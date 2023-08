Ubriaco dopo serata in discoteca? Lo Stato ti paga il taxi per riportarti a casa

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le associazioni rappresentanti i locali di intrattenimento notturno italiani, per un progetto sperimentale alquanto interessante che prevede il taxi gratis per coloro che all'uscita dai locali risultano con un tasso alcolemico sopra il consentito.

Si tratta di un progetto che rientra fra le norme del nuovo codice della strada voluto da Salvini e che ha come obiettivo quello di evitare che un ubriaco si metta alla guida con tutto ciò che ne consegue.

Come funziona? Si viene sottoposti ad alcol test e se si risulta al di fuori dei limiti il MIT pagherà il taxi o una navetta per riportare a casa colui che non può mettersi alla guida. Per ora il progetto riguarderà sei locali notturni, leggasi la discoteca Mascara di Mantova, Il Muretto di Jesolo, la Praja di Gallipoli, la Baia Imperiale di Gabicce Mare, il Naki di Pavia e infine La Capannina di Castiglione della Pescaia, e il test andrà avanti fino alla metà del mese di settembre, quando le vacanze estive 2023 saranno terminate per la maggior parte dei nostri connazionali.

Una volta terminata la sperimentazione si tireranno le somme e si cercherà di capire se il progetto potrà essere esteso o eventualmente dovrà essere bloccato. Matteo Salvini, che sta pensando ad un secondo esame di guida per auto potenti, ha commentato così su Instagram l'iniziativa: “Taxi e navette gratuite a fine serata per chi ha bevuto troppo: un’iniziativa concreta, finalizzata a prevenire rischi e tragedie sulle strade, per la quale oggi (giovedì ndr) al Mit abbiamo firmato un protocollo d’intesa con le associazioni dei locali di intrattenimento notturno”.

L'idea è nata al ministero dopo alcuni incontri sulla sicurezza stradale con influencer e content creator: “Non solo multe e regole – chiosa il leader del Carroccio - per fermare le stragi serve coinvolgere tutti sul piano della prevenzione”.