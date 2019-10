Ubriaco passa col rosso e rischia di uccidere famiglia con bimbo, li salva un incidente

Abbiamo riportato spesso di gravi incidenti, guida totalmente spericolata o imperdonabili distrazioni al volante, ma quanto accaduto pochi giorni fa a Phoenix, Arizona, ha dell'incredibile.

Una famiglia composta da padre, madre e bimbo di appena 1 anno di età in passeggino, attraversavano tranquillamente la strada di notte, in prossimità di un incrocio, e devono ringraziare la dea bendata per quello che stava per accadere e non è avvenuto.

Un ubriaco al volante era infatti lanciato ad altissima velocità con la sua Jeep Renegade e, nonostante il semaforo fosse rosso, non si è fermato e ha continuato la sua corsa, interrotta a pochi centimetri dai tre ignari soltanto da una Chevrolet Cruze che veniva da sinistra rispetto al senso di marcia del SUV. Per forza di cose il SUV si è schiantato con violenza contro la fiancata destra della berlina, come testimonia il video.

La ripresa, tratta dalla telecamera montata nei pressi del semaforo, è stata pubblicata sul web dalla polizia stessa. L'evento è avvenuto alle 10:10 del 14 Ottobre scorso, e mostra chiaramente tutta la dinamica. Il conducente della Renegade è un ventottenne, si chiama Ernesto Otanez Oveso, ed è stato immediatamente accusato di guida in stato di ebbrezza e anche di possesso illegale di arma da fuoco, dopo che una pistola è stata trovata a bordo della sua auto. Secondo le testimonianze il giovane uomo ha provato a svignarsela subito dopo lo scontro, minacciando con un coltello una persona che aveva assistito alla scena, ma è stato istantaneamente bloccato e arrestato dalle forze dell'ordine.

La conducente della Cruze, invece, si chiama Shannon Vivar, e ha riferito che stava tornando a casa dopo essersi recata presso un Walmart con sua madre e suo figlio di 3 anni, quando ad un certo punto ha sentito strillare sua madre dopo che questa si è accorta della Jeep che arrivava a grande velocità. Per fortuna anche loro ne sono usciti praticamente illesi, se si escludono piccole contusioni.

Questa è andato tutto per il verso giusto, ma guida in stato di ebrezza, distrazione al volante e altri comportamenti imprudenti causano ogni giorno tante vittime sulla strada, e dal nostro canto non possiamo fare altro che invitare tutti ad una guida più attenta e sicura.