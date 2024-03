Ubriaco alla guida di una Mustang, l'incidente al semaforo è tragicomico: il video

Fa quasi ridere la modalità con cui il conducente di questa Ford Mustang (ubriaco) ha attraversato un incrocio. Il video, che sta diventando popolare sul web, mostra una serie di manovre senza senso che hanno portato l'auto fuoristrada (danneggiandola) per poi tornare in corsia.

Il tutto comincia con la Mustang ferma ad un incrocio. Allo scattare del verde (o forse allo scattare dei sensi del guidatore) l'auto parte a razzo. Quando si è ubriachi si tende, generalmente, ad avere il piede più pesante, e la cosa può risultare fatale soprattutto se siamo a bordo di un V8 di quella portata. Risultato: il conducente non riesce a gestire la partenza, l'auto slitta, invade la corsia dell'altro incrocio, per poi tornare in strada dopo un testacoda. Come gran finale, finisce per tamponare l'auto in mezzo all'incrocio.

Una serie di combo tragicomiche che hanno provocato danni significativi alla Mustang (paraurti anteriore e posteriore andati come minimo). Il tutto è stato ripreso dalle telecamere del traffico posizionate a lato dell'incrocio quasi a voler dare una panoramica perfetta di tutto l'accaduto. Questo incidente è avvenuto in Repubblica Ceca.

Il video che sta facendo il giro del web in queste ultime ore, scatenando l'ilarità di molte persone. Tuttavia ci teniamo a ribadire che tali comportamenti sono estremamente pericolosi e che, soprattutto, guidare ubriachi non è mai una buona idea, oltre che illegale chiaramente.

Le prossime normative europee prevedono che le sanzioni e i ritiri delle patenti nel continente vengano applicate in tutti i paesi membri. Questi nuovi regolamenti entreranno in vigore a partire da questa estate. La gravità di tali comportamenti non può essere sottolineata abbastanza: servono al più presto delle strette per limitare il più possibile questi fenomeni.

Cose che aimè, spesso, sono difficili da eludere, soprattutto se c'è la volontà di interi gruppi di persone di compiere azioni pericolose, come nel caso delle 3 BMW che si sono lanciate su una freeway di New York a tutta velocità. Il video ritrae la scena dall'interno di una della auto e sembra provenire da un film d'azione.

Su MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatt è uno dei più venduti di oggi.