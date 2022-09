Uber Eats consegna il cibo a domicilio con veicoli a guida autonoma senza conducente

Uber, la nota società che offre un servizio "taxi" on demand via app, è da anni impegnata sul fronte della Guida Autonoma. Oggi questa tecnologia può mettersi al servizio di un altro servizio della compagnia, ovvero Uber Eats, che potrà portarvi a casa il cibo ordinato via app con veicoli senza conducente.

Uber Technologies ha infatti annunciato una partnership sul lungo periodo con Nuro (per saperne di più: Nuro lancia vettura autonoma senza conducente), compagnia che produce veicoli a guida autonoma, gli stessi veicoli che in maniera sperimentale consegneranno a domicilio gli ordini Uber Eats. Il contratto parla di ben 10 anni di collaborazione a stretto raggio, il cui debutto avverrà in Texas e in California all'inizio del prossimo autunno, prima ovviamente che il servizio vada a toccare altri Stati.

Si tratta di una partnership gigantesca, del resto a oggi Uber Eats consegna il cibo di 825.000 locali in oltre 11.000 città in tutto il mondo. Uber inoltre ha intenzione di aiutare, con questi nuovi veicoli autonomi, le piccole realtà locali ancora fortemente in difficoltà a causa degli strascichi del COVID-19.

Inizialmente il servizio di "consegna senza conducente" sarà presente a Houston, in Texas, e a Mountain View, in piena Silicon Valley. Uber e Nuro però stanno già lavorando per espandere il servizio a tutta la Bay Area. Nuro inoltre è autorizzata a operare anche in Arizona, è dunque possibile che le consegne automatiche di Uber Eats arrivino presto anche in questo Stato. E in Europa? In particolare in Italia? Probabilmente da noi serviranno i rider ancora per molti, moltissimi anni...