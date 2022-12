Tyre Reviews ha provato le gomme chiodate da WRC: il grip è sconcertante

Con l’arrivo dei primi freddi vi abbiamo mostrato quanta differenza faccia un bel set di pneumatici invernali rispetto a quelli estivi, ma Jonathan Benson di Tyre Reviews è andato oltre per mostrarci le differenze tra una gomma invernale chiodata stradale e uno pneumatico chiodato da WRC, entrambi prodotti da Pirelli.

Ovviamente, la seconda è una gomma nata con specifiche da competizione per cui non è acquistabile e soprattutto non è omologata per la circolazione su strada (a proposito, siamo stati al Circolo Polare Artico per scoprire come nasce una gomma Goodyear), ma una comparativa di questo genere ci permette di capire quanto siano efficaci queste coperture, e se i piloti del WRC riescono a lasciarci a bocca aperta in ogni situazione è anche grazie alle incredibili capacità che offrono.

Benson è rimasto praticamente sconcertato dalle performance che sono in grado di offrire: le Pirelli Ice Zero 2 stradali offrono già prestazioni fuori dal comune quando il gioco si fa duro su neve e ghiaccio, ma le Pirelli Sottozero WRC sono semplicemente di un altro pianeta e forniscono un grip impensabile, finché non le si prova per rendersi conto dei miracoli che sono capaci di fare.

Sul circuito innevato utilizzato per il test, le gomme stradali hanno siglato un tempo di 1:07 minuti, mentre le Sottozero WRC sono state 8 secondi più rapide, con un tempo di 59 secondi, ma la magia vera e propria avviene una volta sul ghiaccio: le Ice Zero 2 hanno percorso il circuito ghiacciato con un tempo di 51 secondi, mentre le Pirelli da WRC sono risultate più rapide di 17,9 secondi, con un tempo sul giro di 33,1 secondi.

Alla fine Benson ci ha tenuto ad elogiare la gomma stradale perché capace di offrire tantissima sicurezza in queste condizioni estreme, specie sul ghiaccio, ma lo pneumatico da WRC lascia semplicemente senza parole per il grip che riesce a fornire in queste condizioni: il tester ha poi confessato che, talvolta, non ha questa aderenza nemmeno con alcune coperture estive sull’asciutto.