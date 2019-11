E-Type Zero non si farà, Jaguar annulla l'edizione elettrica della 'più bella del mondo'

Brutte notizie per chi si era entusiasmato per la riedizione in chiave elettrica della Type Zero, l'auto definita da moltissimi autorevoli insider del settore (a partire da Enzo Ferrari) la più bella di sempre. Oggi Jaguar ha annunciato che il progetto è defunto, e la riedizione non si farà.

Quello delle riedizioni fedeli (o rimaneggiate, come in questo caso) è un mercato intrigante. Parliamo di un segmento a dir poco esclusivo, a maggior ragione perché queste gemme del passato spesso vengono riproposte in quantità estremamente limitate e con prezzo di listino a 6 zeri.

Aston Martin ne ha fatto una vera arte, pensate alla riedizione della DB5 (anche in versione 007), o alla DB4 GT Zagato — realizzata addirittura usando parti originali dell'epoca rimaste in magazzino.

Jaguar non voleva essere da meno, con una riedizione della sua auto più iconica, quella Type Zero che ha sempre scaldato il cuore degli appassionati, questa volta proposta con una inedita propulsione elettrica. Cuore moderno ma estetica vintage, un autentico sogno per moltissimi. Basti pensare che anche guardando a questo segmento ancora più di nicchia non mancano di certo altri esempi, dalla Mustang alle limousine degli anni 50.

La E-Type Zero avrebbe addirittura preso molto in prestito dalla tecnologia della I-Pace. Il veicolo avrebbe avuto un pacco batterie da 40kWh con motore da 220 kW e un totale di 270 chilometri. La strategia di Jaguar sarebbe dunque stata quella di offrire un kit di conversione per chiunque avesse già il modello originale — con buona pace dei detrattori di questa tecnica.

In questi giorni Paul Hegarty ha posto la parola fine al progetto, annunciando a tutti i clienti che avevano segnalato già il loro interesse che il kit per la E-Type Zero non sarà prodotto. Jaguar Land Rover si concentrerà su altre iniziative, e questa non è più prevista. Jaguar usa la parola "paused", ma non siamo molto ottimisti.