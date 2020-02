Una Type R 100% elettrica? Honda dice che si può fare

Oramai i più grandi produttori auto al mondo hanno almeno una vettura 100% elettrica da offrire al loro pubblico, lo stesso vale per Honda, che negli ultimi anni ha lavorato duramente per creare la Honda E. Ora il marchio ha confessato un dettaglio che farà la felicità di molti: avere una elettrica Type R è possibile, prossimamente.

Il brand ha intenzione di elettrificare i 2/3 della sua intera line-up entro il 2030, dunque non stupisce il fatto di guardare anche al settore delle alte prestazioni. A dirlo è stato Hideki Kakinuma ai colleghi di MotorTrend, ovvero il Project Leader della Honda Civic Type R: "Certo, è assolutamente possibile realizzare una Type R completamente elettrica". Il mercato ha già dimostrato come sia perfettamente possibile creare elettriche ad altissime prestazioni, la vera sfida per Honda però sarà creare una vettura potente dal prezzo adeguato, senza esagerazioni, ma Kakinuma è convinto che si possa fare: "Se il concetto e la filosofia che stanno alla base delle Type R possono essere supportate da un propulsore elettrico, sicuramente può succedere".

Ma quale tipo di vettura potrebbe andar bene per lo sviluppo di un progetto Type R EV? "Nella Civic il badge 'R' ha sempre indicato prestazioni da gara, non ha alcun senso metterlo su un SUV o su un Crossover. La Civic attualmente è il solo veicolo della nostra line-up a soddisfare tutti i requisiti per diventare una Type R". Dunque non vedremo mai una Honda E Type R? "Quella piattaforma, quel motore e quelle gomme possono sicuramente dare ancora di più, però il badge Type R è molto importante per noi, da ingegneri potremmo collegarlo a ogni veicolo, bisogna però vedere poi il cliente cosa vuole comprare".