Twingo replica a Shakira: 'Meglio una Ferrari?'. La risposta ironica dei francesi

Dopo la canzone di Shakira dedicata all'ex Piqué, in cui la stessa cantante latino americana accusa il calciatore di aver "sostituito" una Ferrari con una Twingo, è arrivata la replica della stessa Renault, attraverso un tweet pubblicato in queste ore.

L'artista colombiana si è recentemente separata dall'ex capitano del Barcellona, accusando lo stesso di averla tradita, e nel suo ultimo brano ha ben pensato di citare le “gesta” del giocatore con tali parole: "Io valgo due [amanti] di ventidue/Hai scambiato una Ferrari con una Twingo/Hai scambiato un Rolex con una Casio/Andrai più veloce o rallenti?", per poi aggiungere "una lupa come me non è qui per ragazzi come te".

Chiaro il riferimento al fatto che Pique l'avrebbe tradita con una 22enne, ma nonostante l'età più giovane (Shakira è del 1977, 46 anni a febbraio), la cantante sarebbe una Ferrari e la giovane rivale una Twingo, auto prodotta di recente anche in versione e-Tech elettrica.

Ovviamente il brano non è passato inosservato ed è giunto anche alle orecchie della Renault, che con un simpatico tweet ha voluto replicare per le rime alla colombiana. Nulla di particolarmente antipatico, ma un semplice verso alla canzone contro Piqué, e così l'azienda francese ha deciso di pubblicare una foto della sua Twingo di colore rosso, con tanto di numero 22 sulla fiancata, chiaro riferimento alla 22enne di cui sopra.

Il tutto con la didascalia “Per ragazzi e ragazze come te. Alzate il volume!”, frase che richiama il ritornello della stessa canzone. Il post è stato poi corredato da una serie di hashtag che richiamano alla querelle fra la colombiana e lo spagnolo, a cominciare da #claramente, che farebbe riferimento al nome della presunta amante dell'ex giocatore, Clara Chia Marti. Un cinguettio che è stato visto più di un milione di volte, ottenendo circa 13mila like in poche ore: davvero un successo.

Simpatico anche quanto fatto da TransMilenio, il servizio pubblico di autobus della capitale colombiana Bogotà, che a sua volta ha postato su Twitter: “Più grande di una Twingo, meno lussuoso di una Ferrari, ti portiamo più rapidamente di tutti in giro per tutta Bogotà”. Una canzone che ha fatto divenire virale in tutto il mondo la piccola di casa Renault: ma conviene realmente acquistare una Twing electric?