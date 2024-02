Dalla Twingo elettrica alla Fiat 500: 5 auto a meno di 15mila euro a febbraio 2024

Dopo l'elenco delle 10 auto che consumano meno in vendita a meno di 25mila euro, diamo ora uno sguardo a quali sono le auto più economiche sul mercato a febbraio 2024, al di sotto dei 15mila euro, anche grazie alle promozioni in corso.

Partiamo dalla Fiat Panda, ricostruita attraverso un render nella versione 2024 simil Jeep, che possiamo acquistare a soli 10.950 euro a fronte di un prezzo di listino di 15.500 euro. Il riferimento è alla versione Hybrid con motore da un litro e 70 cavalli di potenza, acquistabile a prezzo ridotto grazie al finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. Se quindi cercaste un'auto low cost e ibrida la mitica Pandina fa il caso vostro.

Restiamo in casa Fiat con la 500 sempre con la stessa motorizzazione, quindi il 1.0 70CV Hybrid, allestimento Dolcevita, che potrete acquistare a 14.200 euro sempre con la formula del finanziamento. Altra promozione di Stellantis molto interessante è quella riguardante la Lancia Ypsilon Hybrid in allestimento Oro, con motore Firefly 1.2 da 70 cavalli, in vendita a 14.700 euro anziché 17.650 euro. Le tre promozioni sono valide fino al prossimo 12 febbraio salvo eventuali proroghe decise dall'azienda.

Spostiamoci in casa Dacia per una delle auto storicamente più economiche del mercato, leggasi la Sandero Stepway, nella versione Expression con motore 1.0 TCe ECO-G, in vendita a 14.900 euro.

Infine, spazio alla Renault Twingo elettrica, senza dubbio l'auto più interessante del gruppo in offerta, tenendo conto che la Losanga ha deciso di attuare una promozione valevole per tutto il mese di febbraio 2024, che oltre al bonus governativo attualmente in vigore di 5.000 euro, aggiunge un extra sconto di 8.750 euro per un risparmio totale quindi di 13.750 euro. Così facendo è possibile portarsi a casa la Twingo E-Tech Electric in versione equilibre ad un prezzo di soli 10.300 euro anziché 24.050, opzione valida sempre con finanziamento.

Ricapitolando quindi, Renault Twingo elettrica a 10.300 euro, Fiat Panda ibrida a 10.950, Fiat 500 a 14.200 euro, Lancia Ypsilon a 14.700 e infine Dacia Sandero a 14.900 euro.