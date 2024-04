Twingo 2026: prezzo da 20.000 euro e produzione in tempi record. Come ci riuscirà Renault?

A quanto pare Renault è pronta a fare all-in sulle compatte elettriche. Chi lo ha detto, infatti, che le utilitarie non vendono più? Dopo la presentazione della mitica 5, che sul mercato dovrebbe debuttare nei prossimi mesi, adesso la losanga è pronta a una nuova sfida, e soprattutto a uno strano record di velocità...

Il brand francese, come tanti altri produttori delle quattro ruote, sembrava essersi deciso a eliminare i modelli compatti all'interno della propria gamma, così da far spazio ad altri SUV e crossover a ruote alte. Tanti, infatti, sembrano essere i problemi relativi a questi segmenti, vale a dire il segmento A delle piccole city-car e il B delle utilitarie, su cui adesso grava soprattutto la moda per i macchinoni e gli alti costi di ricerca/sviluppo/produzione. Ma a quanto pare a Boulogne-Billancourt (dove c'è la sede principale di Renault), i progetti sono altri.

Così, dopo aver svelato la rinata Cinq, il mito degli anni '70, il famoso marchio transalpino si dice pronto a realizzare un "nuovo" progetto per una super compatta EV, da presentare in meno di due anni. Eccolo, quindi, il record che ha intenzione di rincorrere Renault: riuscire a progettare una nuova auto nel ristrettissimo arco di un biennio. E allora ecco quali sono gli obiettivi per la futura Twingo (Renault Twingo 2026, l'attesa auto elettrica da 20mila euro: tutto quello che sappiamo).

Parliamo della city-car che ha fatto la storia per le sue forme squisitamente da città, e un concetto super pop di mobilità. Queste radici rimarranno anche nella futura generazione full-electric che arriverà sul mercato nel 2026, anche se Renault ha in mente un disegno ben più ampio. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi, come? Beh, prima di tutto utilizzando strumenti digitali di ultima generazione e nuovi metodi di progettazione, poi riducendo il numero di componenti, il sogno per la nuova Twingo sarebbe quello di scendere sotto i mille pezzi. Infine si punta anche alla condivisione di parti comuni, ad esempio la piccola city-car condividerà varie parti con la 5 (Nuova Renault 5 e-Tech, ma quando arriva sulle strade? Ecco dove vederla in anteprima).

