Questa TVR Griffith ha un organo che le spunta dal cofano

La nuovissima TVR Griffith sta per mordere il mercato, visto l'approdo previsto per l'inizio del prossimo anno, e i rendering di adry53customs mostrano quello che potrebbe essere sostituendo parte della carrozzeria e operando folli modifiche.

Questa supercar è stata mostrata già da un po', più precisamente a Settembre del 2017, con l'intenzione di cominciare a consegnare dall'inizio di quest'anno, cosa che ovviamente non è accaduta. Il rilascio è stato rinviato ai primi mesi del 2020 poiché il Governo del Galles ha acquistato il 3% delle quote di mercato di TVR nel frattempo, cosa che implica la necessità di dover prendere in considerazione offerte provenienti da tutta l'Europa, per il rinnovamento della fabbrica di Ebbw Vale, nel sud del Galles.

Varrà certamente l'attesa però, perché come solito di TVR, la macchina che vedremo sull'asfalto sarà piuttosto particolare. Il motore è un V8 da 5,0 litri aspirato fornito da Ford e migliorato da Cosworth. Il risultato sono 500 cavalli di potenza, spediti alle ruote posteriori da un cambio Tremec Magnum XL a sei rapporti. Qualcuno potrebbe insinuare che tutto sommato si tratta di numeri non eccezionali, ma stiamo parlando di una vettura che pesa soltanto 1.250 kg, che le consentono un rapporto potenza/peso di ben 400 cavalli per tonnellata, niente male davvero.

Quella che vediamo dai rendering è però una versione particolarmente sopra le righe, con passaruota estremamente sporgenti, cerchi dorati, assetto ribassato e la presenza di un enorme alettone a coda d'anatra. Quello che fa più impressione è però la presenza degli otto corpi farfallati che spuntano in modo molto pacchiano al di fuori del cofano. Ammiratela nella galleria in fondo alla pagina.

