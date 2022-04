TVR conferma l'arrivo della Griffith elettrica nel 2024: si affiancherà alla V8

TVR annunciò la nuova Griffith nell’ormai lontano 2017, ma ad oggi la sportiva inglese non ha ancora visto la luce, anche se pare che le consegne inizieranno nei primi mesi del 2023. Intanto la casa di Blackpool, diventata famosa grazie anche alla serie videoludica Gran Turismo, ha annunciato l’arrivo di una Griffith EV nel 2024.

A dire il vero sono due gli annunci importanti rilasciati da TVR. Oltre alla Griffith elettrica infatti, ha annunciato anche la sponsorship col campionato mondiale di Formula E (leggete la nostra esperienza nel paddock della Formula E a Roma), confermando così il proprio interesse ed impegno in questo ambito.

Ma andiamo con ordine, iniziando quindi dalla sportiva EV, che non sostituirà la versione a combustione interna (ammesso che faccia effettivamente il suo debutto), ma anzi l’affiancherà, probabilmente con un powertrain capace di generare una potenza più elevata rispetto al 5.0 litri V8 di derivazione Ford della sorella a motore termico.

Il modello disegnato dal famoso designer Gordon Murray (a proposito, date uno sguardo alla Gordon Murray T.33, la supercar V12 da quasi 12.000 giri) subirà anche alcune modifiche a livello strutturale, per accogliere le batterie e per riposizionare alcuni componenti così da mantenere la ripartizione dei pesi perfetta, ossia 50-50 tra anteriore e posteriore.

Parlando di Formula E invece, TVR sponsorizzerà due eventi del campionato, in particolare quelli che si correranno a Monaco (questo weekend) e a Londra (il 30 e 31 di luglio), e questa mossa è stata definita come un elemento chiave per accelerare la svolta elettrica del marchio. A tal riguardo, Matt Scammell, direttore commerciale del campionato, ha detto: “TVR è un marchio amato e non vediamo l'ora di lavorare al loro fianco a Monaco e Londra per mostrare i loro piani per l’elettrificazione”. Scopriremo dunque più dettagli su ciò che bolle effettivamente in pentola.