Turrini (Sky) vs Sargeant: 'Povero piccolo'. Web insorge, il giornalista chiede scusa

Il caldo soffocante del Qatar ha costretto i piloti di Formula 1 a fare gli straordinari e a correre in condizioni infernali. Fra coloro che ne hanno fatto le spese, anche il pilota Williams, Logan Sargeant, rookie del circus, che è stato costretto al ritiro.

“Non mi sento per niente bene”, il team radio dell'americano. “Torna dentro. L’importante è che ci prendiamo cura di te”, la replica di James Vowles, come si legge su F1ingenerale.com.

Quindi pochi giri dopo di nuovo Sargeant: “Non mi sento bene”, con l'ingegnere di pista che ha chiesto: “Ci ritiriamo? Scegli tu, è una scelta tua. Non c’è nessun problema a ritirarsi“.

La risposta dell'americano è stata eloquente: “Devo fermarmi”, con annesse scuse al team, “Mi dispiace davvero” e l'ingegnere di pista. “Tutto ok, non preoccuparti”. La Williams ha fatto sapere che il pilota americano ha sofferto di disidratazione anche per via di una influenza che aveva avuto all'inizio della settimana, aggiungendo comunque che lo stesso si è subito ripreso e che ci sarà per il Gp di Austin, che come da date del campionato di Formula 1 2023 si terrà il 22 ottobre prossimo.

Una gara decisamente sofferta quella di Sargeant, che però è stata commentata in maniera un po' ironica da Leo Turrini, giornalista di Sky. Durante le consuete pagelle post gara, ha scritto: "Sargeant (Williams), voto 0. Povero piccolo, per lui nel deserto del Qatar faceva troppo caldo. Urge doccia gelata".

Parole a cui molti sul web e i social hanno reagito mostrando il proprio disappunto, a cominciare dalla pagina Facebook Hammertimemagazine, che ha scritto: “Nelle pagelle redatte per Sky Sport F1 Italia al termine del Gran Premio svoltosi oggi a Losail, Leo Turrini si è reso autore della sopracitata disamina per descrivere la gara di Logan Sargeant, ritiratosi per gravi problematiche fisiche. In attesa di un vostro giudizio su quanto scritto dal noto ed esperto giornalista, non possiamo esimerci dal prenderne le distanze”.

Numerosi i commenti sotto il post, come ad esempio chi ha scritto: “Ridere di un ragazzo che sta male, direi che la dice lunga. Capisco fare delle analisi pungenti, ma qui, di pungente non c'è nulla. C'è poco tatto verso un ragazzo che ha vissuto una situazione estrema, sentendosi male”.

Un altro aggiunge: “Se anche degli atleti super preparati, giovani e al top della condizione fisica, arrivano in queste condizioni, due domande sull'opportunità di farli correre nel deserto, in questo periodo dell'anno, io me le farei”.

Anche sulla pagina Instagram ufficiale di Sky Sport F1 sono stati numerosi i commenti, e sono molti quelli che hanno tirato in ballo la famosa vicenda Bobbi e Valsecchi sospesi da Sky dopo commenti 'sessisti'.

Ad esempio c'è chi ha scritto: “A Sky sospendono solo se si fanno complimenti alle ragazze”, e ancora: “Avete condannato Bobbi e Valsecchi per un commento che non voleva offendere nessuno se non strappare un sorriso come hanno fatto sempre negli ultimi 10 anni”, e sulla falsa riga “Bobbi e valse sono stati crocifissi per una innocente battuta”. Abbiamo ovviamente tralasciato i commenti più pesanti e gli insulti, ma in ogni caso la reazione del popolo della F1 è andata in una direzione.

Leo Turrini ha quindi fatto un passo indietro nella serata di ieri, ricordando comunque quanto le sue pagelle siano solo un gioco: "Confesso: avrei dovuto ricordarmi del testo evangelico quando, nel compilare le pagelle dedicate ai piloti protagonisti del Gran Premio del Qatar, ho castigato Sargeant per essere stato l’unico tra i driver ad essersi ritirato dalla corsa causa insostenibilità delle condizioni climatiche. Ho commesso un errore. Non perché altri suoi colleghi abbiano abbandonato la competizione. Ma perché, dopo la bandiera a scacchi, tutti i piloti hanno dichiarato di essere stati costretti a confrontarsi con disagi fisici al limite del sopportabile. E proprio uno come me, testimone delle indicibili sofferenze corporee di tanti eroi del passato, ha il dovere di dare atto a Sargeant che aveva il sacrosanto diritto di fermarsi, perché anche l’esercizio del coraggio ha i suoi limiti. Ohi tutto ciò premesso, le mie pagelle sono e vogliono essere soltanto un gioco. «Non mettetemi alle strette, sono solo canzonette» (Edoardo Bennato)". Secondo voi è stata giusta la reazione del web o spropositata?