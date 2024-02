Turisti bloccati 7 giorni nella natura selvaggia: stavano seguendo Google Maps

Marcel Schoene e Philipp Maier hanno intrapreso un viaggio da Coen a Bamaga, in Australia, con un Nissan Navara 4x4, un veicolo sicuramente adatto a un terreno accidentato a cui però Google Maps ha giocato un brutto scherzo.

I due hanno dovuto affrontare diversi imprevisti, partiti da Coen - infatti - hanno trovato il primo ostacolo: il guado del fiume Archer sulla Peninsula Developmental Road chiuso per allagamento. Consultando Google Maps, il percorso alternativo suggerito era quello di passare attraverso il Parco Nazionale Oyala Thumotang, peccato però che nella realtà fosse chiuso e inaccessibile, informazioni che evidentemente il noto navigatore di Big G non sapeva.

Nonostante le sue capacità fuoristradistiche, purtroppo il Navara si è bloccato lungo il percorso e, dopo vari tentativi, i due protagonisti del viaggio hanno deciso di chiedere aiuto; peccato che non vi fosse campo per il cellulare. Senza segnale, i due si sono affidati nuovamente a Google Maps, che evidentemente poteva contare su una mappa pre-scaricata; il navigatore ha suggerito Archer River come destinazione più vicina, luogo che Schoene e Maier hanno tentato di raggiungere a piedi.

Dopo 25 km di strada, i due si sono imbattuti in un fiume in piena e sono stati costretti a passare la notte all’aperto, sotto la pioggia. Il mattino seguente l’acqua alta non ha permesso ai viaggiatori di continuare il viaggio verso la destinazione, Schoene e Maier hanno così deciso di tornare al veicolo.

Hanno così passato diverse notti all’interno dell'auto, esaurendo presto cibo e acqua, prima di decidere di tornare a Coen. Il viaggio di ritorno ha implicato più notti all'aperto e la ricerca di acqua potabile presso i fiumi. Dopo aver raggiunto un aeroporto, hanno finalmente ritrovato il segnale cellulare, che ha permesso loro di chiamare i soccorsi e recuperare la vettura.

Dave Rutherford, ispettore della Queensland Police Service, ha raccontato questa storia consigliando a tutti di consultare risorse ufficiali prima di viaggiare, poiché le app come Google Maps potrebbero non essere sempre aggiornate. Fortunatamente entrambi i turisti sono tornati incolumi, ma la loro esperienza sottolinea i rischi del viaggiare senza preparazione adeguata - soprattutto in Australia.

Google non ha commentato il caso, ma si presume che rimuoverà il percorso sfortunato. Morale della favola? Prestare attenzione alla pianificazione prima di partire all’avventura, specialmente in luoghi remoti e poco conosciuti. Questa esperienza ha inoltre evidenziato la vulnerabilità dell'affidarsi esclusivamente alla tecnologia per la navigazione.

Appena qualche settimana fa a Maiorca il conducente di un van aveva dato la colpa a Google Maps per aver imboccato una scala con la vettura, peccato però fosse ubriaco.