Turista sfoggia la sua Ferrari 488 a Firenze ma sbaglia strada: guardate dove è finito

Un parcheggio decisamente azzardato quello di un proprietario americano di Ferrari in quel di Firenze. L'uomo, un turista, ha deciso infatti di lasciare la sua Rossa nella centralissima Piazza della Signoria, dove si trova Palazzo Vecchio, sede del Comune fiorentino.

La zona in questione è esclusa al traffico veicolare salvo eccezioni e permessi, ma evidentemente il turista americano non ha visto i cartelli di divieto o magari li ha semplicemente ignorati. Fatto sta che alla fine ha deciso di piazzare la sua splendida Ferrari 488 Spider proprio nei pressi dello storico edificio del 1330, non troppo distante dalla coppia della statua del David di Michelangelo.

Un evento che ovviamente è stato immortalato da numerosi curiosi che hanno fotografato il bolide di Maranello per poi pubblicarlo sui social. E della rossa si sono accorti anche gli uomini della polizia municipale, che vedendo quello splendido oggetto rosso parcheggiato in Piazza della Signoria hanno strabuzzato gli occhi.

L'uomo tra l'altro è arrivato in piazza attraverso l'ingresso laterale di Palazzo Vecchio, quindi entrando in controsenso. A quel punto ha lasciato l'auto in divieto di sosta nell'area interna dei dissuasori, ma una volta sceso dalla vettura è stato subito fermato.

Dai controlli è emerso che il fortunato proprietario della 488 Spider, auto con motore V8 da 670 cavalli e 8.000 giri al minuto, con una velocità di punta di 325 km/h, è risultato essere un 43enne originario degli Stati Uniti e tra l'altro era in possesso di una patente di guida americana non conferme alle convenzioni internazionali.

Sono quindi scattati i verbali per una serie di infrazioni a cominciare da sosta in area pedonale, patente straniera non conferme e guida contro mano, per un totale di 470 euro, soldi che, senza batter ciglio, il 43enne ha estratto dal portafogli pagando la multa direttamente agli agenti.

La CNN osserva che non è la prima volta che un americano quest'anno infrange il codice della strada in quel di Firenze visto che lo scorso gennaio un californiano a bordo di una Panda era stato beccato mentre attraversava Ponte Vecchio.

