Grazie al tuner T Sportline adesso si può montare un volante normale sulle Tesla Model S

La presentazione della Tesla Model S Plaid non ha fatto parlare di sé soltanto per le prestazioni fuori dal comune che è capace di scatenare, ma anche per alcune scelte che sono state fatte dalla casa. Prima tra tutte, l’adozione del volante “yoke”, privo della canonica corona in favore di un design a cloche che non è piaciuta a tutti.

Questa particolare conformazione del volante ha mostrato dei limiti nella guida più sportiva, ma anche nell’uso urbano, dal momento che durante le manovre non è raro esibirsi in suonate di clacson, accensione degli indicatori di direzione e quant’altro. Nulla che non possa essere migliorato con l’abitudine, ma molti vorrebbero almeno avere la possibilità di scelta. In realtà sul sito Tesla viene indicata la possibilità di ordinare la propria Model S con un volante standard, ma all’atto pratico questo non avviene.

Grazie T Sportline ora si può però risolvere il problema. Il tuner specializzato nei veicoli di Palo Alto ha ultimato infatti un volante quasi circolare con cui sostituire lo yoke di serie. Il modello “base” si chiama Yoke Replacement 360 Leather Steering Wheel, sembra il nome di una periferiferica da gaming, ma non è altro che un volante che mantiene tutte le caratteristiche dell’originale assieme ad una corona in pelle, offerto a 2.299 dollari. Esiste poi la versione con dettagli in carbonio, che richiede un esborso maggiore, quantificabile in 3.499 dollari. Altrimenti si può scegliere il primo modello ma con finiture su richiesta, con un costo aggiuntivo di 200 dollari.

Una cifra non certo contenuta per un volante, ma come detto mantiene tutte le funzioni e le dotazioni di sicurezza della vettura originale. Gli amanti della pista invece risparmieranno montando un volante standard, ma anche la Tesla Model S Plaid ha dimostrato di non essere una vettura adatta ai circuiti.