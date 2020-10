Tuner spinge il leggendario sei cilindri Jeep fino a 873 CV

Il fantastico motore Jeep a sei cilindri in linea da 4,0 litri è conosciuto per due motivi principali: un'affidabilità assolutamente inarrivabile e al contempo una potenza non pienamente soddisfacente. I suoi 192 cavalli di potenza e i 319 Nm di coppia erogati bastano tranquillamente per andare ovunque si voglia, ma non in modo rapido.

I tuners però non stanno mai con le mani in mano, e hanno deciso di prendere un esemplare del propulsore e di renderlo tanto potente da consentirgli di spostare un intero palazzo. Insomma, da oggi in poi la potenza del Grand Cherokee Trackhawk sarà roba per principianti (eccolo mentre sfida sul dritto una Tesla Model Y).

L'intera operazione è avvenuta presso la cittadina di Concord, nel North Carolina, ad opera di quei pazzi geniali di Newcomer Racing, i quali hanno acchiappato il sei cilindri Jeep da 4,0 litri per portarlo innanzitutto a 700 cavalli e 1053 Nm grazie a componenti AMC modificati partendo dal monoblocco di un Grand Cherokee, scelto per le pareti dei cilindri più sottili e per la sua robustezza.

Adesso non ci addentreremo in dettagli tecnici per motivi di sintesi, ma sappiate che il lavoro ha nella sua interezza portato il propulsore dal precedente volume di 4,0 litri fino agli attuali 4,8 litri. La camera di combustione è stata allargata del 20 percento, il rapporto di compressione ridotto significativamente, la ECU personalizzata quanto basta e il sistema di raffreddamento completamente stravolto. Alla fine dei conti l'output complessivo, misurato al dinamometro, ha sconvolto tutti: 873 cavalli di potenza e 1.194 Nm di coppia. Oltretutto il team non ha voluto spingere troppo in alto i giri per evitare rotture, quindi con qualche ritocco sarebbe possibile persino andare oltre.



Nel caso voleste approfondire vi consigliamo la visione per intero del video in alto, ma per concludere vogliamo rimandarvi a due novità circa il brand automobilistico statunitense. La prima riguarda il nuovo Jeep Grand Cherokee, anticipato grazie a render molto accurati. La seconda infine farà felice molti appassionati del marchio, poiché è stato ufficializzato e rivelato con una serie di immagini il prossimo Jeep Grand Wagoneer: il lusso ne permea ogni elemento.