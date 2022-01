Un tuner inglese ringiovanisce la prima Porsche Boxster con widebody e coda d'anatra

La Porsche Boxster è giunta alla sua quarta generazione e già da tempo si inizia a parlare delle prossime 718 Cayman/Boxster elettrificate, ma non bisogna dimenticarsi le origini di un modello. La prima Porsche Boxster, modello 986, è stata prodotta tra il 1996 e il 2004, ma grazie alle cure di un tuner può attirare ancora un sacco di sguardi.

Parliamo di Miles Works Automotive, un preparatore inglese specializzato in componentistica per 911 Carrera generazione 996 e Boxster 986. L’ultima creazione riguarda appunto quest’ultimo modello, e per il momento ha preso forma sotto forma di render tridimensionale grazie all’aiuto dell’artista 3D, Mag Works.

La Boxster sfoggia quindi un vestito tutto nuovo, a partire dal frontale completamente ridisegnato e chiaramente ispirato alla Porsche 996 Turbo, caratterizzato dai fanali allungati e dalle ampie prese d’aria nella parte inferiore, al di sotto delle quali compare anche uno splitter in fibra di carbonio. Il corpo vettura è notevolmente più largo dell’originale (altrimenti che kit widebody sarebbe?) e per questo anche i cerchioni a 5 razze hanno un generoso canale su entrambi gli assi su cui sono montati.

E arriviamo dunque alla parte posteriore dell’auto, che senza dubbio è la zona più riuscita, grazie ad una coda completamente ridisegnata, che mette in mostra due gobbe dietro i relativi sedili che le danno un look da speedster, assieme ad un'ala posteriore che prende vita direttamente dai muscoli dei passaruota posteriori e abbraccia i fanali della Boxster, che rimangono quasi coperti dalla carrozzeria che allunga le forme del posteriore, ricordando la Porsche GT1 Strassenversion o la più recente 935 Clubsport, a sua volta ispirata alla 935 da corsa originale.

Come anticipato, il kit si trova ancora in fase di sviluppo, ma il costruttore ha intenzione di fabbricarlo, con l’obiettivo di mantenere un prezzo al pubblico attorno ai 4000 euro. Voi cosa ne pensate, vi piace?