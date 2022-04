Tuner giapponese modifica Toyota AE86 con motore GR Yaris: il risultato è spettacolare

Mentre il pubblico resta fermo ad ammirare la nuova Toyota GR Corolla 2023 svelata a inizio aprile 2022, gli appassionati delle vetture della casa giapponese hanno già spostato lo sguardo sulla recente modifica di una Toyota AE86 con il motore di una GR Yaris: il risultato finale è una vettura da drift incredibile.

La creazione della casa giapponese Daddy Motor Works, dal 2013 attiva per il tuning di veicoli rari, è una Levin AE86 degli anni Ottanta con il motore 3 cilindri turbo da 1,6 litri della GR Yaris capace di arrivare fino a 257 cavalli nella versione di serie; non va esclusa, però, la implementazione di modifiche ulteriori da parte dei tecnici di Daddy Motor Works.

Il motore ha necessitato di modifiche particolari affinché si adattasse al vano della Levin AE86, tanto che al posto di un sistema di scarico completo troviamo un tubo che passa direttamente attraverso il cofano. Gli interni, invece, presentano una roll-bar per garantire maggiore sicurezza al conducente. La rifinitura esterna, infine, è nella tonalità grigia opaca esclusiva della Toyota Supra, con schema di adesivi che si riferisce chiaramente alla GR Supra da corsa.

Viene fatto notare, infine, come i freni anteriori provengano da una R32 Skyline GT-R e molte parti economiche come gli specchietti provengano da una Toyota Crown; dov’è risultato possibile, quindi, c’è stato qualche margine di risparmio.

Daddy Motor Works sta attualmente costruendo due auto da drift AE86 di questo tipo: il proprietario Kunihiro Oto ha dunque affermato che una versione verrà utilizzata per prove su pista, mentre la seconda apparirà nelle competizioni drift ufficiali in Giappone. Chissà che spettacolo offrirà al pubblico! Noi, invece, possiamo solo gustarci il filmato in cui ci viene mostrata e fatta sentire senza scendere su pista.

Rimanendo nel mondo Toyota, recentemente abbiamo visto la Toyota GR Supra GT4 50 Edition in edizione limitata da gara.