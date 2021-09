La Tumbler è realtà: la batmobile è quasi pronta per terrorizzare le strade californiane

Le auto di Batman sono sempre state le co-protagoniste delle vicende dell’uomo pipistrello. In un certo senso sono diventate delle icone, tanto che spesso alcune auto sportive particolarmente feroci vengono scherzosamente definite “batmobili”. Tra tutti i modelli ce n’è uno però che ha lasciato davvero il segno, ed è la Tumbler.

Questa batmobile affiancava le peripezie di Batman nella trilogia cinematografica interpretata da Christian Bale, ed è diventata immediatamente una star. La Tumbler non aveva quasi nulla si sportivo, anzi, non aveva nulla in comune con un’automobile standard. Più che un’auto possiamo parlare di un piccolo carro armato dalla linea particolarmente sportiva e minacciosa.

Dopo l’uscita delle pellicole abbiamo visto numerose riproduzioni di questo veicolo, alcune destinate a diventare semplici showcar, altre capaci di muoversi ma non propriamente adatte ad un utilizzo su strada, ma da oggi le cose cambiano. L’esemplare che vedete nel video infatti è perfettamente funzionante, e può circolare legalmente per le strade della California. Si, avete letto bene.

Attualmente il processo di ricostruzione del veicolo è quasi ultimato, ma il proprietario parla di una percentuale di completamento dell’85%. Mancano ancora alcuni dettagli e rifiniture, in particolare per quanto riguarda il frontale dell’auto e la completa verniciatura di tutti i pannelli della carrozzeria, ma per il resto la batmobile è perfettamente funzionante e pronta a seminare il panico tra le strade californiane.

L’auto appartiene a Lambo Jesus, un famoso fan Lamborghini, ed è stata costruita da Marc Irvin, un esperto di robotica che è anche l’uomo dietro ai mostri i Jurassic Park: The Lost World e Godzilla. Irvin iniziò a costruire la Tumbler nove anni fa, ma poi abbandonò il progetto, fino ad oggi, quando Lambo Jesus ha deciso di acquistarla e ultimarla.

La presenza scenica di questa vettura è assolutamente mozzafiato, e non può essere altrimenti tenendo conto che misura la bellezza di 2591 mm di larghezza e al posteriore monta 4 ruote che calzano pneumatici offroad specifici per il fango che misurano 42 pollici di diametro. Il ruggito non è da meno, ed è opera del motore V8 5.9 litri costruito e preparato come i vecchi motori NASCAR.

Guardando il video vi renderete conto di quanti siano i dettagli da guardare e contemplare su questo incredibile progetto realizzato interamente a mano. Nella forma attuale, ancora non ultimata e priva della classica colorazione nera opaca, lascia già senza fiato, e non vediamo l’ora di posare gli occhi sul progetto finito.

E rimanendo in tema di batmobili, voi le ricordate tutte? Se manca qualche modello all’appello, vi consigliamo questo video in cui il designer Frank Stephenson analizza l’evoluzione del design delle auto utilizzate dal Cavaliere Oscuro. E già che ci siete, date uno sguardo alle prime immagini della nuova batmobile che guiderà il Batman interpretato da Robert Pattinson.