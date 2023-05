Un tuffo a Lerici per la Fiat 600, protagonista nel nuovo spot girato in Liguria

La Fiat 600 di nuova generazione è stata avvistata a Roma pochi giorni fa, ma oggi la ritroviamo nel Golfo dei Poeti, nell’idilliaco bordo di Lerici, in Ligura, durante le riprese di un nuovo spot dove il prossimo SUV di segmento B di Fiat si tuffa in una piscina artificiale costruita nella piazza antistante il mare della piccola cittadina ligure.

Grazie alle immagini fornite da Ansa vediamo dunque la nuova Fiat 600 mentre viene posizionata per le varie riprese, anche aeree, dal momento che la vettura è stata calata all’interno di una “piscina” in alluminio, che probabilmente nello spot finale diventerà un vero e proprio tuffo grazie agli effetti speciali.

L’esemplare utilizzato per le riprese vestiva una tinta grigia metallizzata e sfoggiava la ‘E’ che identifica la propulsione elettrica, la motorizzazione con cui il B-SUV 600 arriverà sul mercato, assieme alle configurazioni termiche più tradizionali. L’auto è attesa per il prossimo 4 luglio, quando vedremo anche lo spot nella sua interezza, che secondo i rumors - non cofermati - potrebbe avere un altro attore d’eccezione: dopo Leonardo Di Caprio con la Fiat 500X, alla nuova Fiat 600 potrebbe affiancarsi Jphnny Depp.

Insomma, il nuovo crossover Fiat si mostra in lungo e in largo, e pensare che mesi fa un collaudatore della Fiat 600 ha alzato il dito medio ai fotografi spia.