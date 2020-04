Trump ancora divisivo: cancellati i limiti sulle emissioni auto imposti da Obama

Insomma, come voi stessi potete ben notare, le sue idee cozzano fortemente col l'esito della legislazione, che invece punta ad alzare i limiti delle emissioni. In seguito Trump ha rincarato la dose dicendo che attualmente è impossibile star dietro ai Green New Deal Stanadard, in quanto la loro conseguenza è un prezzo delle vetture più alto per i consumatori e salate multe per i produttori. Infine ha giustificato la sua mossa dicendo in pratica che, abbassando il costo delle nuove auto, gli americani si troveranno maggiormente propensi a sostituire i loro vecchi e inquinanti veicoli , migliorando sensibilmente la situazione. Voi cosa ne pensate?

My proposal to the politically correct Automobile Companies would lower the average price of a car to consumers by more than $3500, while at the same time making the cars substantially safer. Engines would run smoother. Positive impact on the environment! Foolish executives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020

My Administration is helping U.S. auto workers by replacing the failed Obama Emissions Rule. Impossible to satisfy its Green New Deal Standard; Lots of unnecessary and expensive penalties to car buyers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020