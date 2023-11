Le truffe sulle assicurazioni auto e moto colpiscono 2,3 milioni di italiani: i dati

Nei giorni scorsi abbiamo cercato di quantificare quanto ci costa la truffa dei chilometri scalati in ambito auto usate, oggi invece ci occupiamo di un'altra noiosissima truffa che purtroppo ci aspetta spesso dietro l'angolo: quanto valgono le truffe RC Auto e Moto?

Stando a una nuova indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, in soli 12 mesi sono stati più di 2,3 milioni gli italiani che hanno subito una truffa o un tentativo di truffa in ambito RC Auto e Moto. Rispetto all'anno precedente parliamo di un aumento del 300% di questo tipo di truffe, un dato davvero allarmante che merita necessariamente un approfondimento.

A essere colpiti sono sopratutto quegli utenti che intravedono la possibilità di risparmiare sulla propria assicurazione con offerte eccezionali, così facendo però rischiano di perdere del tutto i loro soldi. In appena 12 mesi il premio medio pagato in Italia per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 31,5% dopo il calo registrato a partire dal 2020. A ottobre 2023 il premio medio italiano per un'autovettura era pari a 610,87 euro, con le due ruote invece si è saliti a 572,97 euro, +41,4% in un solo anno.

Fra gli strumenti preferiti dai truffatori c'è ovviamente il web: nel 42% dei casi le truffe o i tentativi di truffa hanno avuto inizio da una falsa mail che rimandava a un sito clone. In 1 caso su 4 invece si è trattato di un finto call center, una modalità passata al 23% dal precedente 11,1%. Bisogna dunque fare estrema attenzione alle mail e alle telefonate, senza dimenticare che il 21% delle truffe (avvenute o tentate) nasce da SMS e il 20% dal porta a porta. Social network e app di messaggistica (come Whatsapp e Telegram) pesano rispettivamente nel 9% e nell'8% dei casi.

Si potrebbe pensare che le vittime predilette dai malfattori siano persone avanti con l'età, al contrario la fascia 25-34 anni sembra la più colpita, con una percentuale di vittime pari al 9,1%, un dato più alto rispetto alla media delle altre fasce pari al 5,6%. Più colpiti gli abitanti del Sud e delle Isole (6,8%), seguiti dal Centro Italia (5,9%). Un altro dato allarmante arriva dalle denunce: il 48% delle vittime, quasi 1 su 2, non denuncia la truffa subita. Un dato in crescita che mostra come la gente si vergogni di far sapere della truffa subita ai propri familiari, evenienza che capita nel 31,3% dei casi. Alte anche le quote delle persone che si sentono ingenue per essere cascate nella truffa (27,1%) e quelle che invece non hanno denunciato perché il danno economico era basso (20,8%). Purtroppo proprio su questi elementi proliferano i truffatori, che pensano di farla franca senza grandi sforzi, denunciare invece è fondamentale, sempre e comunque. Visti i dati allarmanti, Facile.it ha anche pensato di creare una guida in cinque punti per difendersi dai tentativi di truffa.