Truffa Telepass, 22enne svizzero passa 172 volte dai caselli senza pagare: come faceva?

Ancora una volta, emergono casi di frode legati al sistema Telepass. Dopo la storia dell'individuo che si accordava con i clienti Telepass per non pagare il pedaggio, un automobilista svizzero di 22 anni è stato scoperto mentre transitava sulle corsie Telepass dell'Autostrada dei Laghi in Lombardia per ben 172 volte senza pagare il pedaggio.

La sua tattica era quella di seguire da vicino le auto che lo precedevano, riuscendo così a eludere il sistema elettronico al casello. L'accusa nei suoi confronti è di truffa aggravata. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, le indagini hanno rivelato che il giovane automobilista, residente a Lugano nel canton Ticino, ha utilizzato questa tattica per un totale di 172 volte, dal 18 aprile 2022 al 15 febbraio 2023.

L'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Como a seguito di una segnalazione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Busto Arsizio. Le indagini hanno rivelato che questa tattica era diventata una prassi abituale per l'uomo, con cui aveva evitato il pagamento di oltre un migliaio di euro in pedaggi autostradali. Ora, l'uomo rischia seriamente conseguenze legali.



