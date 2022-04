Truffa dei chilometri scalati: denunciato titolare di un autosalone in Piemonte

Il settore automotive sta sicuramente vivendo un momento difficile. Le auto nuove necessitano di mesi per arrivare nelle mani dei clienti, situazione che ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dell'usato - spesso nelle mani di truffatori e venditori poco onesti, come accaduto in provincia di Vercelli.

Secondo un recente studio di carVertical, in Italia l'11,34% delle auto usate ha il contachilometri manomesso (in Italia l'11% delle auto usate ha i chilometri scalati). Una di queste auto è finita fra le mani di una donna di Arborio, in provincia di Vercelli, che a quanto pare ha acquistato una vettura con chilometri scalati.

In seguito all'acquisto la donna ha iniziato ad avere diversi problemi alla vettura, ai primi segni segnali d'allarme ha persino riportato la vettura presso il concessionario che gliel'aveva venduta per un intervento extra, successivamente però sono arrivati altri problemi, la cliente ha così portato la vettura presso un meccanico di fiducia.

Qui la scoperta: l'auto era parecchio più usurata rispetto ai chilometri dichiarati sul contachilometri, elemento che ha fatto scattare la denuncia della donna. I carabinieri sono subito risaliti al titolare dell'autosalone che aveva venduto la vettura manomessa, che nel frattempo però aveva già chiuso i battenti. L'uomo è comunque stato denunciato per truffa.