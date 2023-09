Truffa dei chilometri scalati e danni sulle auto usate: attenti all'età del veicolo

Chi ha esperienza nell’acquisto di auto usate lo sa bene: trovare una buona vettura di seconda mano, senza problemi “occulti”, è una vera impresa, inoltre più sale l’età, maggiore è il rischio di incappare nella truffa dei chilometri scalati.

Potevamo immaginare che l’età di un’auto usata potesse aumentare i rischi, ora però un nuovo studio aggiornato di carVertical lo conferma nero su bianco. La ricerca è stata condotta tenendo conto di 14 Paesi europei e il risultato non è stato molto confortante. In Italia il 9,6% di tutti i veicoli usati in vendita presenta un chilometraggio fallato, quasi 1 vettura ogni 10, mentre il 13,9% ha subito dei danni nel corso della sua storia.

Come detto in apertura, le auto con più anni sulle spalle (o sulle gomme, fate voi) hanno un rischio maggiore che i chilometri siano stati manomessi. In Italia i modelli usati con età compresa tra i 20 e i 25 anni, che dunque avrebbero un valore davvero scarso, sono i più rischiosi: il 16,7% dei veicoli prodotti nel 2002 ha il chilometraggio scalato, le auto del 1999 nel 14,9%, mentre le auto del 2001 arrivano a una percentuale del 12,3%.

Per fortuna la percentuale di queste auto ancora in vendita è ormai molto bassa, se state però valutando di acquistare uno di questi veicoli pensando magari di fare un affare... beh meglio controllare per bene prima di firmare un contratto. Le auto prodotte nel 1999 hanno percorso mediamente 73.956 km in più rispetto a quanto segnato sul contachilometri, quelle del 2000 ne hanno mediamente 65.852, infine quelle del 2001 sono mediamente manomesse di 46.599 km.

Quali sono invece le auto più danneggiate? Le statistiche parlano chiaro: hanno tra i 7 e gli 11 anni (non sono più vecchie perché in passato tali informazioni venivano registrate su documenti cartacei...). Le auto prodotte fra il 2012 e il 2016 fanno registrare il maggior numero di danni: alcuni sono dei semplici graffi, spesso però si incappa in vetture che hanno subito gravi incidenti. Va peggio con le auto prodotte fra il 2014 e il 2015: il 18,3% dei veicoli controllati su carVertical ha subito in passato danni rilevanti. In generale i dati dicono che 1 auto su 7 in Italia è stata danneggiata, dunque c’è sempre il rischio che escano problemi nascosti con il passare del tempo.

Gli italiani hanno in ogni caso una certa esperienza in fatto di automobili, la maggioranza di controlli su carVertical infatti riguarda modelli che hanno tra i 5 e i 10 anni, il 51,2% del totale. Le più desiderate? Le auto prodotte nel 2018. Certo negli ultimi due anni è cresciuta l’età media dei veicoli controllati: da 8,5 anni del 2001 si è passati ai 9,5 anni del 2023, segno che l’impennata dei prezzi sta spingendo gli italiani a cercare auto più datate...