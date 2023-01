Truffa dei chilometri scalati: le 20 auto usate più colpite del 2022

Quando si acquista un veicolo usato il rischio di subire una truffa è sempre molto alto, a meno di non rivolgersi ad aziende rinomate e di cui ci si può fidare. La frode più diffusa riguarda sicuramente i chilometri scalati e oggi possiamo dirvi quali sono state le auto più colpite nel 2022.

La truffa dei chilometri scalati è sempre fra le più difficili da scovare, tuttavia esistono piattaforme come carVertical che possono aiutarvi a evitare clamorose fregature, basta inserire il numero di targa per scoprire tutto a proposito di un determinato veicolo. Proprio carVertical ci fa sapere quali sono stati, dopo aver analizzato 1,11 milioni di report in 24 mercati, i veicoli più colpiti dalla truffa dei chilometri scalati nel corso del 2022.

Si stima che ogni anno (dati del Servizio Ricerca del Parlamento Europeo - EPRS) truffe di questo tipo fruttino 8,77 miliardi di euro, bisogna dunque fare davvero attenzione perché è una pratica molto comune. Si scopre così che la lussuosa berlina Audi A8 sia stata la più colpita nel 2022: di tutte le A8 controllate, il 30,6% presentava un chilometraggio falsificato. Si tratta quasi di un’auto su tre. Trovare Audi in cima a questa infausta classifica non sorprende più di tanto, infatti 6 delle 10 auto più colpite dell’anno sono proprio tedesche. Le altre cinque sono l’Audi A7, la BMW X5, la BMW Serie 7 e la Volkswagen Touareg.

Altri modelli che figurano nella classifica (che potete ammirare in basso nella sua completezza) sono la Ford Mustang al secondo posto al 25,7%, la Ford Fusion al 22%, la Volvo XC70 al 21,1% e la Opel Insignia al 19,5%. Solitamente le auto più colpite da questa pratica scorretta sono le auto a benzina e diesel, il fenomeno però si sta spostando anche sulle motorizzazioni ibride, anzi alcuni modelli come la Volkswagen Jetta sono più contraffatte nella loro versione Hybrid, dunque la motorizzazione non è mai un indicatore di maggiore tranquillità o maggiore rischio. Attenzione massima invece quando si acquista un’auto elettrica: scalare i chilometri su queste vetture significa vendere una batteria degradata più del dovuto - e sostituire eventualmente un pacco batteria è incredibilmente costoso.



Sempre grazie a carVertical sappiamo quali siano solitamente le auto usate più danneggiate in Italia.