Il Tesla Cybertruck e il Truckla di Simone Giertz faccia a faccia a Los Angeles

Quanti fra voi conoscono Simone Giertz? Parliamo della youtuber che qualche mese fa, come vi abbiamo raccontato all’epoca, stanca di aspettare la presentazione del pick-up Tesla, si è costruita un Truckla da sola.

In pratica ha modificato una Model 3 perché avesse un cassone portatutto sul retro, un veicolo che oggi ha incontrato il vero Cybertruck. Nella notte del 22 novembre infatti Elon Musk e soci hanno presentato, non con poche polemiche e sorprese, il loro vero pick-up, quel Tesla Cybertruck di cui si parla senza freni da almeno una settimana. Ebbene Simone Giertz è stata alla presentazione del pick-up, era nella grande sala in cui si è tenuto l’evento e ha anche assistito - ovviamente - alla rottura dei vetri in diretta.

Nel dietro le quinte poi il grazioso Truckla si è ritrovato di fatto accanto al vero Cybertruck, un veicolo enorme che potrebbe benissimo “inghiottire” le altre vetture standard attualmente in commercio, e su YouTube è appena uscito il video-racconto di quella serata, che ripercorre anche brevemente la genesi del Truckla.

Una Model 3 modificata che ancora cattura l’attenzione del pubblico quando gira per le strade, con curiosi che si fermano spesso a fotografarla quando parcheggiata. Oggi che il Cybertruck è ufficiale, siete rimasti contenti di ciò che ha presentato Elon Musk o avreste preferito un pick-up più “umano”, costruito sullo scheletro della Model 3 come ha fatto Simone Giertz?