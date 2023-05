Il trucco delle auto elettriche dietro i tir per risparmiare la batteria funziona davvero?

La batteria è uno dei principali problemi al momento delle auto elettriche: il propulsore, come è noto e risaputo, si esaurisce, di conseguenza bisogna fermarsi ogni tot per ricaricare, effettuando una sosta obbligatoria che può essere anche fastidiosa.

Per cercare di ovviare a questo problema è necessario tentare l'acquisto di un'auto efficiente e ci sono alcune auto elettriche molto interessanti, soprattutto in autostrada, da questo punto di vista.

Importante è anche fiondarsi su quegli EV che, nonostante propulsori non troppo performanti, sono dotati di batterie elettriche che consumano meno di 20 kWh. C'è poi qualche piccolo escamotage che a volte si mette in pratica per cercare di migliorare i consumi, un po' come quando con le auto termiche non si tirano le marce o si cerca di mantenere il più possibile un andamento costante.

A riguardo vi sono molti automobilisti proprietari di auto elettriche che si accodano ai tir, cercando di sfruttare l'effetto aerodinamico: ma funziona davvero? Per cercare di rispondere a questo annoso quesito i colleghi di automobile-propre hanno effettuato un test su strada, mettendosi in scia ad un mezzo pesante su un'autostrada.

Il risultato è che l'escamotage sembrerebbe funzionare e lo dimostrano i numeri. A bordo di una Volkswagen ID. Buzz il consumo della batteria è apssato da 32,7 a 23,5 kWh, quindi -28%, e la differenza è stata ancora più evidente con la Fiat 500e, registrando 14,5 kWh ogni 100 km, con un consumo inferiore del 38% e un 62 per cento in più di autonomia.

Numeri che si abbassano ulteriormente più ci si avvicina al camion: a 50 metri di distanza, il minimo legale, la Buzz registra 20,7 kWh di consumo, mentre la 500e scende a 12,3, con un ulteriore risparmio della batteria.

In conclusione, guidare dietro un camion può effettivamente far risparmiare la batteria di un'auto elettrica, ma in molti casi può essere stressante, vista la non elevata velocità del mezzo pesante soprattutto in autostrada. Inoltre, ad una distanza non troppo ravvicinata, pesa l'effetto scia con delle evidenti turbolenze.