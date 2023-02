Questo casco è stato pensato appositamente per le bici elettriche: si chiama Flowline

Il mercato delle E-Bike è sempre più ricco - Rivian potrebbe essere al lavoro su una bici elettrica - e come spesso accade, quando un segmento acquista importanza anche i produttori di componenti si adeguano, compresi quelli dedicati all’equipaggiamento: Troy Lee Design ha sviluppato il nuovo casco Flowline per soddisfare le esigenze dell’E-Bike.

Le city bike e le mountain bike elettriche permettono velocità più elevate rispetto alle controparti muscolari e diventano alla portata di tutti, per questo la sicurezza deve migliorare di pari passo, e proprio per questo motivo Troy Lee Design ha sviluppato il nuovo Flowline per garantire una maggior resistenza e protezione in caso di caduta, ma continuando a ricercare ottima vestibilità, leggerezza e areazione.

Il look resta minimale ma robusto, mentre l’areazione resta di ottimo livello grazie alle generose aperture frontali e superiori, con la parte laterale che resta chiusa per fornire maggiore protezione in caso di caduta. A tal proposito, il casco adotta anche la tecnologia MIPS B-Series, che permette alla calotta di roteare di alcuni gradi rispetto alla parte interna che poggia sulla testa del rider, così da attutire ulteriormente l’urto dovuto all’impatto col terreno.

Il casco è inoltre conforme alla normativa NTA 8776 in fatto di sicurezza, una certificazione olandese nata appositamente per l’E-Bike. Il casco Troy Lee Design Flowline è infine disponibile in tre varianti: la standard, la Youth, dedicata ai bambini, e la SE, ovvero la più “rifinita”, che adotta un rivestimento a doppia densità che dissipa in modo ancor più efficace gli impatti e una fibbia magnetica che lo rende ancor più semplice da indossare.



E a proposito di mobilità elettrica urbana, potrete provare E-Bike, monopattini e microcar durante gli Emoving Days 2023 a City Life.