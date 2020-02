Trovate la Honda Civic Type R troppo appariscente? Non avete visto la Sport Line

La Honda Civic Type R Sport Line debutta in Europa andando ad enfatizzare le linee adottate dalla Type R, ma lo fa cercando di restare matura, e quindi rimuovendo l'enorme alettone al posteriore, sostituito con un esemplare un po' più modesto.

La Sport Line si appoggia però su cerchi da 19 pollici in una interessante verniciatura in grigio scuro e dei raggi con design a V. Per quanto concerne invece gli pneumatici troviamo dei Michelin Pilot Sports 4S con fianchi più morbidi rispetto al modello standard, utili a fornire una guida più morbida e un miglioramento dell'isolamento acustico e delle vibrazioni trasmesse all'abitacolo.

A dare maggiore slancio alla fiancata ci pensa una lunga e decisa linea in grigio, posizionata sulla parte inferiore della carrozzeria. Completamente spariti al contempo gran parte dei classici dettagli in rosso della Civic Type R, ma la berlina sportiva guadagna una verniciatura nel nuovo colore Racing Blue.

All'interno troviamo sedili estremamente sportivi, tappezzati di nero con cuciture in bianco e rosso. La compagnia ha deciso di ricoprire il volante in Alcantara, mentre il pomello del cambio assume una forma a goccia. A muovere questa Sport Line ci penserà lo stesso motore della Type R. Parliamo di un motore tubo a quattro cilindri da 2,0 litri, capace di sprigionare 315 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia. Il tutto è scaricato sulle ruote da un cambio manuale a sei rapporti.

Ad appena un mese quindi dalla presentazione della Civic Type R dal Salone di Tokyo, Honda è già stata in grado di elaborarne una nuova variante. Al contempo però i tecnici stanno già lavorando ad una versione Type R della Honda E elettrica, a testimoniare la voglia della casa automobilistica giapponese di puntare sull'alimentazione alternativa.