Trovano un'auto della Waymo senza pilota in strada e impazziscono di gioia

Un gruppo di amici, tutti con un background in ingegneria, ha scoperto una delle auto senza pilota di Waymo per strada. L'auto è uno dei prototipi autorizzati dalla California per circolare senza conducente. Appena i ragazzi hanno visto l'auto hanno registrato un video per condividere la loro emozione: "NON C'È NESSUNO IN QUELL'AUTO AAAAH".

Il video fa a maggior ragione ridere perché non stiamo parlando di un gruppo di (passateci la parola) "sempliciotti", ma di persone che hanno un forte background nel tech. L'autore del tweet riportato da The Verge si chiama Gavin Vandine e ha spiegato che sia lui che i suoi tre amici hanno frequentato un corso di ingegneria dei sistemi. "Fondamentalmente l'intero corso era sulle auto senza pilota", ha raccontato a The Verge. "Abbiamo modificato una macchina radiocomandata in modo che potesse funzionare con delle coordinate inserite da remoto e raggiungere la destinazione usando sensori, LIDAR e altri espedienti".

"È stato un momento piuttosto figo", ha aggiunto. "Ne abbiamo parlato mille volte, abbiamo studiato questo genere di cose, e fatalità eravamo tutti assieme quando ne abbiamo vista una per la prima volta". Waymo è l'azienda di Google dedicata alle soluzioni per la guida autonoma. Ha investito 13,6 milioni di dollari solamente per la realizzazione di un centro di produzione in Michigan. L'azienda non produrrà una sua linea di veicoli, ma offrirà soluzioni di automazione ai brand esistenti, inoltre è verosimile che un domani possa lanciare una rete di robot taxi. Nel 2017 l'azienda ha spiegato la tecnica che usa per simulare decine di migliaia di situazioni diverse in appena 24 ore, usando delle città virtuali. Waymo è considerato uno dei leader nella corsa per le auto senza pilota di livello più avanzato.