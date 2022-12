Dove si trovano le 100 McLaren F1 esistenti? Le location conosciute

La McLaren F1 è una delle supercar più apprezzate di tutti i tempi e proprio per questo fra le più ricercate da parte dei collezionisti. La sua produzione è scattata nel 1992 e nel corso degli anni successivi ne sono state realizzate solamente 106.

Di queste, 64 sono state le McLaren F1 stradali, 28 quelle da corsa, con l'aggiunta di cinque prototipi, una versione a coda lunga, due unità stradali sempre a coda lunga, un prototipo elaborato e infine cinque stradali in versione “pimpata”. Volete sapere dove si trovano? A localizzarle è stato John Mayhead giornalista di Hagerty UK, che ha svelato la location delle varie McLaren F1 ancora esistenti in giro per il mondo.

"Un'analisi dettagliata di Hagerty di tutte le McLaren F1 esistenti e conosciuti - ha spiegato – ha dimostrato che il Regno Unito e gli Stati Uniti dominano". Stando al grafico pubblicato ci sarebbero infatti ben 30 F1 del 1992 negli Stati Uniti, di cui cinque in versione da corsa, mentre nel Paese d'origine, oltremanica, il numero totale di McLaren F1 esistenti sarebbe pari a 40, di cui più della metà (esattamente 22) auto da corsa. Dopo il Regno Unito e gli Stati Uniti al terzo posto troviamo il Brunei, dove troviamo 7 McLaren F1 di cui 4 da corsa, e molto probabilmente appartenenti alla collezione del noto sultano.

Il massimo rappresentante del piccolo regno vanta un garage fra i più ricchi al mondo, fra cui anche una rara Ferrari FX riapparsa recentemente in video. Quarta posizione, a pari merito, per Germania, Giappone e Svizzera, con 4 auto a testa, mentre più in basso troviamo Hong Kong, Messico e Nuova Zelanda con due esemplari.

A completare le 100 F1 ancora in circolazione (o comunque conosciute) troviamo Singapore e Australia con un'auto a testa. Tenendo conto che sono state prodotte in totale 106 vetture, 6 sono evidentemente andate distrutte ma fra queste non figurano fortunatamente le 13 Mclaren F1 appartenenti a una collezione davvero da record.