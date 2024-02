Dove si trova la Tesla Roadster lanciata nello spazio? Si starebbe dirigendo verso Marte

Sono passati poco più di 6 anni da quando Elon Musk ha lanciato la Tesla Roadster nello spazio. Una trovata geniale giunta in un periodo, era il 2018, nel quale l'azienda di auto elettriche stava di fatto muovendo quasi i suoi primi passi, e non era ancora la potenza che è oggi.

All'epoca, infatti, Elon Musk prese di fatto una Lotus Elise, la modificò e la ribadgò, gli mise un motore elettrico, e creò appunto la Roadster. Per pubblicizzarla, ma soprattutto per mostrare al mondo intero le capacità di SpaceX e del razzo Falcon Heavy, il magnate di origini sudafricane decise di lanciare nello spazio una Roadster con tanto di manichino a bordo, il mitico “starman”.

Ebbene, a sei anni da quell'evento che venne visto in diretta streaming da milioni di persone, dove si trova la vettura di Tesla? In totale il manichino e l'auto pesano circa 1.300 kg e da quando i due sono stati lanciati nello spazio non si sono più fermati, essendo in continuo movimento, come del resto avviene per tutti gli oggetti che vagano nello spazio.

Forse non tutti sanno che esiste un sito web indipendente che si chiama WhereIsRoadster.com che monitora appunto i progressi della Roadster utilizzando i dati della Nasa, e secondo lo stesso l'auto starebbe viaggiando a 7.100 km/h, ben più veloce della nuova Tesla Roadster che Elon Musk ha annunciato ieri che uscirà nel 2025, e vaga al momento a 5,84 minuti luce dal nostro Pianeta, il che equivale a 65,27 milioni di miglia.

Più precisamente la Roadster si sta dirigendo verso Marte e qualcuno parla già di coincidenza poetica, tenendo conto che probabilmente al mondo non esiste alcuna persona che voglia andare sul pianeta rosso più di Elon Musk. L'ex uomo più ricco al mondo sarebbe al lavoro sulla progettazione di un vero e proprio insediamento su Marte dove portare un milione di persone.

Progetti funambolici a parte, secondo i calcoli la Roadster dovrebbe avvicinarsi nuovamente alla Terra fra circa 20 anni mentre secondo l’astrofisico dell’Università di Toronto, Hanno Rein, si schianterà su Terra, Venere o Sole nei prossimi 15 milioni di anni. Ovviamente la vettura non durerà così a lungo visto che i detriti spaziali e l'esposizione ai gas, la distruggeranno ben prima.

Curioso come proprio in questi giorni sia tornata di moda la prima Tesla Roadster acquistata da un uomo che aveva creato uno spot anti Tesla: un vero paradosso.