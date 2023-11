Troppi morti sulle strade, l'NTSB chiede dispositivo che limiti in automatico la velocità

Il triste fenomeno delle morti sulle strade per via degli incidenti non sembra conoscere la parola fine. Purtroppo non passa giorno in cui non si verifichino delle vittime, la maggior parte dovuta ad un mix di alta velocità, distrazione (vedi uso del telefono), e guida sotto gli effetti di alcol o stupefacenti.

Da anni le autorità sono al lavoro per arginare questo problema, e in tal senso una grande mano potrebbe arrivare dalla tecnologia. Negli Stati Uniti il National Transportation Safety Board, agenzia che indaga sugli incidenti, è convinta che un dispositivo potrebbe ridurre in maniera importante le vittime della strada.

L'illuminazione è giunta dopo aver analizzato il caso di un incidente avvenuto a gennaio del 2022 quando una Dodge Challenger ha attraversato un semaforo rosso a più di 160 km/h, causando la morte di 9 persone dopo essersi scontrata con un minivan Toyota.

La tecnologia a cui fa riferimento l'NTSB è l'ISA, l'assistente intelligente alla velocità, che secondo la stessa agenzia dovrebbe essere installato obbligatoriamente su tutte le nuove auto.

"Questo incidente è l'ultimo di una lunga serie di tragedie su cui abbiamo indagato e in cui l'eccesso di velocità ha portato alla catastrofe", ha dichiarato il presidente della NTSB Jennifer Homendy in una nota. “Sappiamo che la chiave per salvare vite umane è la ridondanza, che può proteggerci dagli errori umani che si verificano sulle nostre strade. Ciò che ci manca è la volontà collettiva di agire in base alle raccomandazioni di sicurezza”.

Ma come funziona la tecnologia ISA? In poche parole si tratta di un dispositivo che triangola la posizione GPS dell'auto, abbinandola ad un database di limiti di velocità e telecamere, per stabilire quale sia appunto il limite vigente in quel particolare tratto di strada. Tramite sistemi passivi si può avvisare il conducente che sta superando i limiti con avvisi acustici, visivi e tattili, lasciando quindi all'automobilista la responsabilità di rallentare, ma con dei sistemi attivi, invece, di fatto si “frenerebbe” l'auto, obbligando la stessa a rispettare i limiti.

Ovviamente tale dispositivo solleva questioni di privacy e libertà che gli americani hanno sicuramente a cuore, e potrebbe essere percepito come una esagerazione, in ogni caso in Europa tale tecnologia è già attiva (solamente quella passiva).

La Volvo EX30, da poco disponibile anche in Italia, utilizza ad esempio una tecnologia che collabora con Google Maps per appunto individuare i limiti di velocità vigenti.

La speranza è che gli automobilisti rispettino velocità e codice della strada, in Italia aggiornato di recente, senza bisogno di imposizioni, ma se le morti dovessero continuare, soprattutto fra ciclisti e pedoni per cui nel 2023 è stata una vera e propria strage, a quel punto non è da escludere il ricorso a dei veri e propri obblighi tramite le nuove tecnologie.